На Волчанском направлении пограничники обстреляли позиции россиян

Пожар и дым в результате атаки. Фото: скриншот из видео

На Волчанском направлении Харьковской области украинские пограничники атаковали позиции российских оккупантов. В результате успешного обстрела уничтожены склады с боекомплектами врага.

Об этом информирует Госпогранслужба Украины в понедельник, 19 мая, в Telegram.

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В ГПСУ отметили, что украинские пограничники бригады "Гарт" демилитаризируют врага на Волчанском направлении. Следовательно, защитники нанесли удары по позициям российских захватчиков.

В результате атаки на опорные пункты россиян — уничтожено два склада с боевыми комплектами и пункт управления вражескими дронами.

"Дронари и минометчики бригады нанесли серии точных ударов по опорным пунктам противника. В частности, "воздушные охотники" РУБпАК "Фурия" уничтожили два склада с БК и пункт управления вражескими дронами", — говорится в сообщении ГПСУ.

Кроме того, недавно пограничники остановили попытку наступления россиян на Сумщине.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".