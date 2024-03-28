На Харківщині прикордонники "дружнім вогнем" знищили ворожу БМП

Знищена техніка. Фото: скриншот з відео

На Харківщині прикордонники майстерно знищили бойову броньовану машину піхоти російських окупантів. У цьому українським захисникам, зокрема, допомагали безпілотники.

Відео роботи можна подивитися за посиланням Державна прикордонна служба України.

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Момент знищення ворожої техніки

Як відомо, спочатку бійці провели повітряну розвідку місцевості, у ході якої виявили ворожу ціль. Після цього завдали ефектного удару по російській бронемашині. Як наслідок — військова техніка повністю знищена.

Нагадаємо, на Лиманському напрямку українські воїни-пілоти на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та точним ударом випалили бронетехніку росіян. Із завданням успішно впоралася механізована бригада "Холодний Яр".

Додамо, днем раніше прикордонники знищили ворожий БТР на Бахмутському напрямку.

Незадовго до цього в Мелітополі вдалося знищити групу окупантів та їхню техніку.