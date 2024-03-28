На Харьковщине пограничники "дружеским огнем" уничтожили вражескую БМП

Уничтоженная техника. Фото: скриншот с видео

В Харьковской области пограничники мастерски уничтожили боевую бронированную машину пехоты российских оккупантов. В этом украинским защитникам помогали беспилотники.

Видео работы можно посмотреть по ссылке Государственная пограничная служба Украины.

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Момент уничтожения вражеской техники

Как известно, сначала бойцы провели воздушную разведку местности, в ходе которой обнаружили вражескую цель. После этого нанесли эффектный удар по русской бронемашине. Как следствие, военная техника полностью уничтожена.

Напомним, на Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян. С задачей успешно справилась механизированная бригада "Холодный Яр".

Добавим, днем ранее пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении.

Незадолго до этого в Мелитополе удалось уничтожить группу оккупантов и их технику.