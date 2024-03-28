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На Харьковщине пограничники "дружеским огнем" уничтожили вражескую БМП

28 марта 2024 15:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Харьковщине пограничники "дружеским огнем" уничтожили вражескую БМП
Уничтоженная техника. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харьковской области пограничники мастерски уничтожили боевую бронированную машину пехоты российских оккупантов. В этом украинским защитникам помогали беспилотники.

Видео работы можно посмотреть по ссылке Государственная пограничная служба Украины.

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Момент уничтожения вражеской техники

Как известно, сначала бойцы провели воздушную разведку местности, в ходе которой обнаружили вражескую цель. После этого нанесли эффектный удар по русской бронемашине. Как следствие, военная техника полностью уничтожена.

Напомним, на Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян. С задачей успешно справилась механизированная бригада "Холодный Яр".

Добавим, днем ранее пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении.

Незадолго до этого в Мелитополе удалось уничтожить группу оккупантов и их технику.

война
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пограничники
Харьковская область
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война в Украине

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