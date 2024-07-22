На Харківщині бійці ДПСУ нищать окупантів FPV-дронами — відео

Удари по позиціях окупантів на Харківщині. Фото: скриншот

У Харківській області бійці Державної прикордонної служби України виявили та знищили укріплення окупантів. Також зазначається, що на позиціях дислокувалися кулеметники армії РФ.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України у понеділок, 22 липня.

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Операція ДПСУ в районі Вовчанська

Місця розташування російських загарбників у Харківській області визначили аеророзвідники прикордонної бригади "Гарт".

"Повітряні снайпери" знищили укріплення, позиції ворожих стрільців та кулеметників з FPV-дронів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що події відбувалися на Вовчанському напрямку.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські прикордонники "Помсти" показали ефектне знищення окупантів на Сіверському напрямку. Їм вдалося ліквідувати щонайменше сім загарбників та поранити двох.

Раніше ми писали, що ЗСУ продовжують знищувати противника на нашій території. Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" ліквідували позиції окупантів та ворожу піхоту.

Також на північному напрямку України прикордонники виявили та знищили ворожий комплекс відеоспостереження "Пергам РТР-150". По обладнанню окупантів українські захисники вдарили чотирма FPV-дронами.