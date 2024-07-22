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На Харьковщине пограничники разбили дронами укрепление оккупантов

22 июля 2024 18:55
Галина Шподарева - редактор
В Харьковской области бойцы ГПСУ уничтожают оккупантов FPV-дронами — видео
Удары по позициям оккупантов в Харьковской области. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

В Харьковской области бойцы Государственной пограничной службы Украины обнаружили и уничтожили укрепление оккупантов. Также отмечается, что на позициях дислоцировались пулеметчики армии РФ.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в понедельник, 22 июля.

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Места расположения российских захватчиков в Харьковской области определили аэроразведчики пограничной бригады "Гарт".

"Воздушные снайперы" уничтожили укрепления, позиции вражеских стрелков и пулеметчиков с FPV-дронов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что события происходили на Волчанском направлении. 

На Харьковщине пограничники разбили дронами укрепление оккупантов - фото 1
Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские пограничники "Помсти" показали эффектное уничтожение оккупантов на Северском направлении. Им удалось ликвидировать не менее семи захватчиков и ранить двоих.

Ранее мы писали, что ВСУ продолжают уничтожать противника на украинской территории. Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" ликвидировали позиции оккупантов и вражескую пехоту.

Также на северном направлении Украины пограничники обнаружили и уничтожили вражеский комплекс видеонаблюдения "Пергам РТР-150". По оборудованию оккупантов украинские защитники ударили четырьмя FPV-дронами.

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