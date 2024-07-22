В Харьковской области бойцы ГПСУ уничтожают оккупантов FPV-дронами — видео

На Харьковщине пограничники разбили дронами укрепление оккупантов
В Харьковской области бойцы Государственной пограничной службы Украины обнаружили и уничтожили укрепление оккупантов. Также отмечается, что на позициях дислоцировались пулеметчики армии РФ.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в понедельник, 22 июля.
Операция ГНСУ в районе Волчанская
Места расположения российских захватчиков в Харьковской области определили аэроразведчики пограничной бригады "Гарт".
"Воздушные снайперы" уничтожили укрепления, позиции вражеских стрелков и пулеметчиков с FPV-дронов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что события происходили на Волчанском направлении.
Напомним, украинские пограничники "Помсти" показали эффектное уничтожение оккупантов на Северском направлении. Им удалось ликвидировать не менее семи захватчиков и ранить двоих.
Ранее мы писали, что ВСУ продолжают уничтожать противника на украинской территории. Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" ликвидировали позиции оккупантов и вражескую пехоту.
Также на северном направлении Украины пограничники обнаружили и уничтожили вражеский комплекс видеонаблюдения "Пергам РТР-150". По оборудованию оккупантов украинские защитники ударили четырьмя FPV-дронами.
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