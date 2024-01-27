На Харківщині прикордонники завдяки дрону влучно знищили окупантів

Український військовий. Ілюстративне фото: Суспільне Харків

На Харківщині прикордонники знищили російський бліндаж, де перебував особовий склад армії РФ. Це вдалося зробити завдяки влучній роботі дрона-камікадзе.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ.

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"В гості до окупантів на Харківщині завітав дрон-камікадзе аеророзвідників бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон"", — додали у повідомленні.

Крім того, прикордонникам разом з Силами оборони вдалося знищити два ворожих танки у Херсонській області.

Військову техніку РФ було уражено завдяки FPV-дронам.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку прикордонники завдали влучного удару по позиції ворога. У результаті один загарбник — "200", а ще один — "300".