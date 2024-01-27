На Харківщині прикордонники завдяки дрону влучно знищили окупантів
На Харківщині прикордонники знищили російський бліндаж, де перебував особовий склад армії РФ. Це вдалося зробити завдяки влучній роботі дрона-камікадзе.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ.
Знищення ворожої техніки на фронті
"В гості до окупантів на Харківщині завітав дрон-камікадзе аеророзвідників бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон"", — додали у повідомленні.
Крім того, прикордонникам разом з Силами оборони вдалося знищити два ворожих танки у Херсонській області.
Військову техніку РФ було уражено завдяки FPV-дронам.
Нагадаємо, на Бахмутському напрямку прикордонники завдали влучного удару по позиції ворога. У результаті один загарбник — "200", а ще один — "300".
Читайте Новини.LIVE!