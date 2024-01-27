На Харьковщине пограничники благодаря дрону с точностью уничтожили оккупантов

Украинский военный. Иллюстративное фото: Суспільне Харків

В Харьковской области пограничники уничтожили российский блиндаж, где находился личный состав армии РФ. Это удалось сделать благодаря точной работе дрона-камикадзе.

Соответствующее видео опубликовала прессслужба ГПСУ.

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"В гости к оккупантам в Харьковской области пришел дрон-камикадзе аэроразведчиков бригады Гвардии наступления "Стальной границы"", — добавили в сообщении.

Кроме того, пограничникам вместе с Силами обороны удалось уничтожить два вражеских танка в Херсонской области.

Военная техника РФ была поражена благодаря FPV-дронам.

Напомним, на Бахмутском направлении пограничники нанесли точный удар по позиции врага. В результате один захватчик — "200", а еще один — "300".