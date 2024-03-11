На Харківщині прикордонники знищили спостережний пункт окупантів — вражаючі кадри

Знищення ворожих цілей. Фото: скриншот з відео

На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" майстерно уразили спостережний пункт російських окупантів. В результаті успішної атаки Збройним силам вдалося знищити деяке озброєння та декількох ворогів.

Відео роботи можна подивитися за посиланням Державна прикордонна служба.

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"Харківщина. Прикордонна аеророзвідка бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" уразила спостережний пункт росіян", — йдеться у повідомленні.

В результаті українським бійцям вдалося знищити:

боєкомплект;

кулемет;

двоє окупантів, які перебували на позиціях.

Нагадаємо, в ДПСУ показали, як "запалюють" військову техніку окупантів на Запоріжжі.

На Авдіївському напрямку бійці 47 окремої механізованої бригади ліквідували певну кількість російських окупантів за допомогою нічних FPV-дронів.

Раніше військові та 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ показали, як поблизу Тернів на Кремінському напрямку майстерно полюють на російських ворогів.