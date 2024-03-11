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На Харківщині прикордонники знищили спостережний пункт окупантів — вражаючі кадри

11 березня 2024 14:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині прикордонники знищили спостережний пункт окупантів — вражаючі кадри
Знищення ворожих цілей. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" майстерно уразили спостережний пункт російських окупантів. В результаті успішної атаки Збройним силам вдалося знищити деяке озброєння та декількох ворогів. 

Відео роботи можна подивитися за посиланням Державна прикордонна служба. 

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"Харківщина. Прикордонна аеророзвідка бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" уразила спостережний пункт росіян", — йдеться у повідомленні. 

В результаті українським бійцям вдалося знищити:

  • боєкомплект;
  • кулемет;
  • двоє окупантів, які перебували на позиціях.

Нагадаємо, в ДПСУ показали, як "запалюють" військову техніку окупантів на Запоріжжі.

На Авдіївському напрямку бійці 47 окремої механізованої бригади ліквідували певну кількість російських окупантів за допомогою нічних FPV-дронів. 

Раніше військові та 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ показали, як поблизу Тернів на Кремінському напрямку майстерно полюють на російських ворогів.

війна
ЗСУ
Харків
росіяни
Харківська область
військова техніка
окупанти
війна в Україні

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