На Харьковщине пограничники уничтожили наблюдательный пункт оккупантов — впечатляющие кадры
На Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" мастерски поразили наблюдательный пункт российских оккупантов. В результате успешной атаки Вооруженным Силам удалось уничтожить некоторое вооружение и несколько врагов.
Видео работы можно посмотреть по ссылке Государственная пограничная служба.
Уничтожение вражеской техники и пехоты
"Харьковщина. Пограничная аэроразведка бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" поразила наблюдательный пункт россиян", — говорится в сообщении.
В результате украинским бойцам удалось уничтожить:
- боекомплект;
- пулемет;
- двое находившихся на позициях оккупантов.
Напомним, в ГНСУ показали, как "зажигают" военную технику оккупантов на Запорожье.
На Авдеевском направлении бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали определенное количество российских оккупантов с помощью ночных FPV-дронов.
Ранее военные и 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ показали, как вблизи Тернов на Кременском направлении мастерски охотятся на российских врагов.
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