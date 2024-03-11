На Харьковщине пограничники уничтожили наблюдательный пункт оккупантов — впечатляющие кадры

Уничтожение враждебных целей. Фото: скриншот с видео

На Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" мастерски поразили наблюдательный пункт российских оккупантов. В результате успешной атаки Вооруженным Силам удалось уничтожить некоторое вооружение и несколько врагов.

Видео работы можно посмотреть по ссылке Государственная пограничная служба.

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"Харьковщина. Пограничная аэроразведка бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" поразила наблюдательный пункт россиян", — говорится в сообщении.

В результате украинским бойцам удалось уничтожить:

боекомплект;

пулемет;

двое находившихся на позициях оккупантов.

Напомним, в ГНСУ показали, как "зажигают" военную технику оккупантов на Запорожье.

На Авдеевском направлении бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали определенное количество российских оккупантов с помощью ночных FPV-дронов.

Ранее военные и 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ показали, как вблизи Тернов на Кременском направлении мастерски охотятся на российских врагов.