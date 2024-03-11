Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине пограничники уничтожили наблюдательный пункт оккупантов — впечатляющие кадры arrow

На Харьковщине пограничники уничтожили наблюдательный пункт оккупантов — впечатляющие кадры

11 марта 2024 14:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Харьковщине пограничники уничтожили наблюдательный пункт оккупантов — впечатляющие кадры
Уничтожение враждебных целей. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" мастерски поразили наблюдательный пункт российских оккупантов. В результате успешной атаки Вооруженным Силам удалось уничтожить некоторое вооружение и несколько врагов.

Видео работы можно посмотреть по ссылке Государственная пограничная служба.

Читайте также:

Уничтожение вражеской техники и пехоты

"Харьковщина. Пограничная аэроразведка бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" поразила наблюдательный пункт россиян", — говорится в сообщении.

В результате украинским бойцам удалось уничтожить:

  • боекомплект;
  • пулемет;
  • двое находившихся на позициях оккупантов.

Напомним, в ГНСУ показали, как "зажигают" военную технику оккупантов на Запорожье.

На Авдеевском направлении бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали определенное количество российских оккупантов с помощью ночных FPV-дронов.

Ранее военные и 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ показали, как вблизи Тернов на Кременском направлении мастерски охотятся на российских врагов.

война
ВСУ
Харьков
россияне
Харьковская область
военная техника
оккупанты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса