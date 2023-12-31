На Харківщині прикордонники знищили ворожий склад з боєприпасами

Пожежа на складі з боєкомплектом. Фото: скриншот з відео

На Харківському напрямку українські прикордонники влучили у ворожий склад з боєприпасами. Внаслідок удару там почалася пожежа.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Відомо, що на Харківському напрямку мінометний розрахунок бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" влучив у ворожий склад з боєприпасами.

Таким чином українські захисники феєрично привітали окупантів з Новим роком.

Нагадаємо, що вночі 26 грудня у порту Феодосії стався вибух на російському великому десантному кораблі "Новочеркаськ". Наступного дня зʼявилися кадри, на яких судно майже повністю знищено.

Також ми писали, що 22 грудня українські сили ППО ліквідували на півдні три ворожі винищувачі Су-34. У мережі зʼявилися кадри приземлення пілотів, однак росіяни не показують самих літальних апаратів.