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На Харьковщине пограничники уничтожили вражеский склад с боеприпасами

31 декабря 2023 17:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Харьковщине пограничники уничтожили вражеский склад с боеприпасами
Пожар на складе с боекомплектом. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Харьковском направлении украинские пограничники попали во вражеский склад с боеприпасами. В результате удара там начался пожар.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Известно, что на Харьковском направлении минометный расчет бригады Гвардии наступления "Стальная граница" попал во вражеский склад с боеприпасами.

Таким образом, украинские защитники феерически поздравили оккупантов с Новым годом.

Напомним, что ночью 26 декабря в Феодосийском порту произошел взрыв на российском большом десантном корабле "Новочеркасск". На утро следующего дня появились кадры, на которых судно почти полностью уничтожено.

Также мы писали, что 22 декабря украинские силы ПВО ликвидировали на юге три вражеских истребителя Су-34. В сети появились кадры приземления пилотов, однако россияне не показывают самые летательные аппараты.

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