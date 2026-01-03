Відключення світла у Харківській області 3 січня - які графіки

Дівчина з ліхтариком під час відключень світла. Фото: freepik

Сьогодні у суботу, 3 січня, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Їх вкотре запроваджують у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через обстріли РФ.

Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".

Відключення світла в Харківській області 3 січня

"У суботу, 3 січня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ)", — йдеться у повідомленні.

Також в обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:

1.1 черга — світла не буде з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;

1.2 черга — світла не буде з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;

2.1 черга — світла не буде з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;

2.2 черга — світла не буде з 08:30 до 10:30 та з 14:00 до 21:00;

3.1 черга — світла не буде з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

3.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

4.1 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 17:30 до 24:00;

4.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

5.1 черга — світла не буде з 14:00 до 17:30;

5.2 черги — світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;

6.1 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30 т аз 21:00 до 22:00;

6.2 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 10:30 до 17:30.

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Окрім того, у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

