Відключення світла у Харківській області 3 січня - які графіки

На Харківщині продовжать вимикати світло — графіки на 3 січня
Сьогодні у суботу, 3 січня, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Їх вкотре запроваджують у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через обстріли РФ.
Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".
Відключення світла в Харківській області 3 січня
"У суботу, 3 січня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ)", — йдеться у повідомленні.
Також в обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:
- 1.1 черга — світла не буде з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
- 1.2 черга — світла не буде з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
- 2.1 черга — світла не буде з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
- 2.2 черга — світла не буде з 08:30 до 10:30 та з 14:00 до 21:00;
- 3.1 черга — світла не буде з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
- 3.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
- 4.1 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 17:30 до 24:00;
- 4.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
- 5.1 черга — світла не буде з 14:00 до 17:30;
- 5.2 черги — світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
- 6.1 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30 т аз 21:00 до 22:00;
- 6.2 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 10:30 до 17:30.
Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.
Окрім того, у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, що в Одесі 3 січня теж продовжаться відключення світла. Які графіки дали на сьогодні — читайте за посиланням.
Також ми інформували, яких правил необхідно дотримуватися із зарядними станціями.
