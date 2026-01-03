Відео
Головна Харків На Харківщині продовжать вимикати світло — графіки на 3 січня

На Харківщині продовжать вимикати світло — графіки на 3 січня

Дата публікації: 3 січня 2026 00:29
Відключення світла у Харківській області 3 січня - які графіки
Дівчина з ліхтариком під час відключень світла. Фото: freepik

Сьогодні у суботу, 3 січня, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Їх вкотре запроваджують у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через обстріли РФ.

Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".

Читайте також:

Відключення світла в Харківській області 3 січня

"У суботу, 3 січня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ)", — йдеться у повідомленні.

Також в обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:

  • 1.1 черга — світла не буде з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 1.2 черга — світла не буде з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 2.1 черга — світла не буде з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 2.2 черга — світла не буде з 08:30 до 10:30 та з 14:00 до 21:00;
  • 3.1 черга — світла не буде з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 3.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 4.1 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 17:30 до 24:00;
  • 4.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 5.1 черга — світла не буде з 14:00 до 17:30;
  • 5.2 черги — світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • 6.1 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30 т аз 21:00 до 22:00;
  • 6.2 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 10:30 до 17:30.

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Окрім того, у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Відключення світла у Харківській області 3 січня - які графіки
Графіки відключень світла на Харківщині 2 грудня. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в Одесі 3 січня теж продовжаться відключення світла. Які графіки дали на сьогодні — читайте за посиланням.

Також ми інформували, яких правил необхідно дотримуватися із зарядними станціями.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
