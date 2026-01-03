Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине продолжат выключать свет — графики на 3 января

На Харьковщине продолжат выключать свет — графики на 3 января

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 00:29
Отключение света в Харьковской области 3 января - какие графики
Девушка с фонариком во время отключений света. Фото: freepik

Сегодня в субботу, 3 января, на Харьковщине снова будут применены графики почасовых отключений света. Их в очередной раз вводят в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов РФ. 

Об этом в Telegram сообщает "Харьковоблэнерго".

Реклама
Читайте также:

Отключение света в Харьковской области 3 января

"В субботу, 3 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ)", — говорится в сообщении.

Также в облэнерго расписали, какие подчерги и ориентировочно в какое время будут без света. В частности, график выглядит следующим образом:

  • 1.1 очередь — света не будет с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;
  • 1.2 очередь — света не будет с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;
  • 2.1 очередь — света не будет с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;
  • 2.2 очередь — света не будет с 08:30 до 10:30 и с 14:00 до 21:00;
  • 3.1 очередь — света не будет с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь — света не будет с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь — света не будет с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 17:30 до 24:00;
  • 4.2 очередь — света не будет с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 5.1 очередь — света не будет с 14:00 до 17:30;
  • 5.2 очереди — света не будет с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;
  • 6.1 очередь — света не будет с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30 с 21:00 до 22:00;
  • 6.2 очередь — света не будет с 03:30 до 07:00 и с 10:30 до 17:30.

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Кроме того, в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 00:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Відключення світла у Харківській області 3 січня - які графіки
Графики отключений света на Харьковщине 2 декабря. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в Одессе 3 января тоже продолжатся отключения света. Какие графики дали на сегодня — читайте по ссылке.

Также мы информировали, какие правила необходимо соблюдать с зарядными станциями.

электроэнергия Харьковская область сфера энергетики отключения света блэкаут графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации