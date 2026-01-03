Отключение света в Харьковской области 3 января - какие графики

Девушка с фонариком во время отключений света. Фото: freepik

Сегодня в субботу, 3 января, на Харьковщине снова будут применены графики почасовых отключений света. Их в очередной раз вводят в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов РФ.

Об этом в Telegram сообщает "Харьковоблэнерго".

Отключение света в Харьковской области 3 января

"В субботу, 3 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ)", — говорится в сообщении.

Также в облэнерго расписали, какие подчерги и ориентировочно в какое время будут без света. В частности, график выглядит следующим образом:

1.1 очередь — света не будет с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;

1.2 очередь — света не будет с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;

2.1 очередь — света не будет с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;

2.2 очередь — света не будет с 08:30 до 10:30 и с 14:00 до 21:00;

3.1 очередь — света не будет с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;

3.2 очередь — света не будет с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;

4.1 очередь — света не будет с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 17:30 до 24:00;

4.2 очередь — света не будет с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;

5.1 очередь — света не будет с 14:00 до 17:30;

5.2 очереди — света не будет с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;

6.1 очередь — света не будет с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30 с 21:00 до 22:00;

6.2 очередь — света не будет с 03:30 до 07:00 и с 10:30 до 17:30.

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Кроме того, в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 00:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Графики отключений света на Харьковщине 2 декабря. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в Одессе 3 января тоже продолжатся отключения света. Какие графики дали на сегодня — читайте по ссылке.

Также мы информировали, какие правила необходимо соблюдать с зарядными станциями.