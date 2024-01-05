Вибухи у Харківській області 5 січня — в регіоні повітряна тривога

Дим від вибуху. Фото (ілюстративне): з відкритих джерел

Сьогодні у Харківській області пролунали вибухи. В регіоні оголошено повітряну тривогу, є загроза ракетного удару.

Про це повідомили в Повітряних силах та моніторингові канали.

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Сьогодні близько 12:00 у Харківській області пролунали вибухи. Напередодні моніторингові канали повідомляли про ймовірні пуски ракет С-300 на регіон. А в Повітряних силах попередили про загрозу балістичного озброєння.

Наразі повітряна тривога оголошена лише на Харківщині.

Повітряна тривога в Україні 5 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вибухи під час повітряної тривоги лунали також у Хмельницькій області. Однак офіційної заяви щодо цього не було.