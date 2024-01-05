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На Харківщині пролунали вибухи

5 січня 2024 12:03
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Вибухи у Харківській області 5 січня — в регіоні повітряна тривога
Дим від вибуху. Фото (ілюстративне): з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у Харківській області пролунали вибухи. В регіоні оголошено повітряну тривогу, є загроза ракетного удару.

Про це повідомили в Повітряних силах та моніторингові канали.

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Вибух у Харківській області 5 січня

Сьогодні близько 12:00 у Харківській області пролунали вибухи. Напередодні моніторингові канали повідомляли про ймовірні пуски ракет С-300 на регіон. А в Повітряних силах попередили про загрозу балістичного озброєння. 

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Наразі повітряна тривога оголошена лише на Харківщині. 

повітряна тривога в Україні 5 січня
Повітряна тривога в Україні 5 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вибухи під час повітряної тривоги лунали також у Хмельницькій області. Однак офіційної заяви щодо цього не було. 

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