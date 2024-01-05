Взрывы в Харьковской области 5 января — в регионе воздушная тревога

В Харьковской области прогремели взрывы
5 января 2024 12:03
Дым от взрыва. Фото иллюстративное: из открытых источников
Сегодня в Харьковской области раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога, есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.
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Взрыв в Харьковской области 5 января
Сегодня около 12:00 в Харьковской области прогремели взрывы. Накануне мониторинговые каналы сообщали о возможных запусках ракет С-300 на регион. А в воздушных силах предупредили об угрозе баллистического вооружения.
В настоящее время воздушная тревога объявлена только в Харьковской области.
Напомним, сегодня взрывы во время воздушной тревоги раздавались также в Хмельницкой области. Однако официального заявления на этот счет не было.
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