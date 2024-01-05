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В Харьковской области прогремели взрывы

5 января 2024 12:03
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Взрывы в Харьковской области 5 января — в регионе воздушная тревога
Дым от взрыва. Фото иллюстративное: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в Харьковской области раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога, есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.

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Взрыв в Харьковской области 5 января

Сегодня около 12:00 в Харьковской области прогремели взрывы. Накануне мониторинговые каналы сообщали о возможных запусках ракет С-300 на регион. А в воздушных силах предупредили об угрозе баллистического вооружения.

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В настоящее время воздушная тревога объявлена только в Харьковской области. 

воздушная тревога в Украине 5 января
Воздушная тревога в Украине 5 января Фото: скриншот

Напомним, сегодня взрывы во время воздушной тревоги раздавались также в Хмельницкой области. Однако официального заявления на этот счет не было.

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