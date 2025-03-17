На Харківщині пролунали вибухи

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

У понеділок, 17 березня, російські окупанти завдали удару по Харківщині. У регіоні було чутно вибухи.

Про це повідомили на каналі Новини.LIVE Харків.

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"За межами Харкова було чути вибухи", — говориться у повідомленні.

Пізніше на каналі написали, що в регіоні було чутно ще один вибух.

До цього Повітряні Сили ЗСУ попереджали про атаку дронів на Харків.

"Увага! м.Дніпро, м.Харків, м.Запоріжжя! У вашому напрямку ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!" — говориться у повідомленні.

Пост Повітряних Сил. Фото: скріншот

Де оголосили тривогу

Станом на 20:56 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в ніч на 17 березня російські загарбники атакували Україну 174 безпілотниками. Однак українським захисникам неба вдалося знищити значну частину ворожих дронів.

Крім того, російські окупанти безпілотниками атакували Дніпропетровську область. Під час ворожого обстрілу Сили Протиповітряної оборони збили 15 дронів.