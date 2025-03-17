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На Харьковщине прогремели взрывы

17 марта 2025 20:52
Анастасия Писаненко - редактор
На Харьковщине прогремели взрывы
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua
Анастасия Писаненко - редактор

В понедельник, 17 марта, российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. В регионе были слышны взрывы.

Об этом сообщили на канале Новини.LIVE Харків.

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"За пределами Харькова были слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Позже на канале написали, что в регионе был слышен еще один взрыв.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об атаке дронов на Харьков.

"Внимание! Днепр, Харьков, Запорожье! В вашем направлении вражеские БпЛА! Находитесь в укрытиях!" — говорится в сообщении.

На Харьковщине прогремели взрывы - фото 1
Пост Воздушных сил. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:56 карта воздушных тревог имеет такой вид.

На Харьковщине прогремели взрывы - фото 2
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 17 марта российские захватчики атаковали Украину 174 беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских дронов.

Кроме того, российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. Во время вражеского обстрела Силы противовоздушной обороны сбили 15 дронов.

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