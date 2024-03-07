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На Харківщині пролунали вибухи — над регіоном ворожі БпЛА

7 березня 2024 01:00
оновлено: 01:06
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Вибухи у Харкові вночі 7 березня — що відомо
Вибухи у місті вночі. Ілюстративне фото: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вибухи у Харківській області пролунали вночі 7 березня. У бік області рухається група ворожих "шахедів".

Про це повідомили Повітряні сили.

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Вибухи на Харківщині 7 березня

Моніторингові канали повідомили, що у Чугуєві Харківської області пролунали потужні вибухи. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили попереджають про рух БпЛА з Бєлгородської області у бік Харківщини, курс південно-західний.

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Наразі офіційних коментарів з цього приводу немає.

Нагадаємо, 6 березня російські війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

На той час у місті з візитом перебував Президент України Володимир Зеленський разом із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Міжнародні гості, які перебувають з офіційним візитом, не постраждали.

вибух
Харківська область
обстріли
повітряна тривога
війна в Україні

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