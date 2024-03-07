Взрывы в Харькове ночью 7 марта — что известно

В Харьковской области раздались взрывы — над регионом вражеские БпЛА
Взрывы в Харьковской области раздались ночью 7 марта. В сторону области двигается группа вражеских "шахедов".
Об этом сообщили Воздушные силы.
Взрывы Харьковской области 7 марта
Мониторинговые каналы сообщили, что в Чугуеве Харьковской области прогремели мощные взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы предупреждают о движении БпЛА из Белгородской области в сторону Харьковщины, курс юго-западный.
Пока официальных комментариев по этому поводу нет.
Напомним, 6 марта российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погибли пять человек.
В то время в городе с визитом находился Президент Украины Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Находящиеся с официальным визитом международные гости не пострадали.
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