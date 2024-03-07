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В Харьковской области раздались взрывы — над регионом вражеские БпЛА

7 марта 2024 01:00
обновлено: 01:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Харькове ночью 7 марта — что известно
Взрывы в городе ночью. Иллюстративное фото: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Взрывы в Харьковской области раздались ночью 7 марта. В сторону области двигается группа вражеских "шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы.

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Взрывы Харьковской области 7 марта

Мониторинговые каналы сообщили, что в Чугуеве Харьковской области прогремели мощные взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы предупреждают о движении БпЛА из Белгородской области в сторону Харьковщины, курс юго-западный.

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Пока официальных комментариев по этому поводу нет.

Напомним, 6 марта российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погибли пять человек.

В то время в городе с визитом находился Президент Украины Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Находящиеся с официальным визитом международные гости не пострадали.

взрыв
Харьковская область
обстрелы
воздушная тревога
война в Украине

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