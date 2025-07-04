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Главная Харьков На Харьковщине прогремели взрывы — что известно

На Харьковщине прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 23:14
На Харьковщине прогремели взрывы - что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: кадр из видео

В пятницу, 4 июля, на Харьковщине прогремели взрывы. Обстрел пришелся на Чугуевскую громаду.

Об этом сообщает "Суспільне Харьков".

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Что известно об обстреле Харьковской области

В источнике сообщили, что по меньшей мере 12 взрывов уже прозвучали в Чугуевской общине.

До этого в Воздушных Силах ВСУ писали, что группа вражеских БпЛА на Харьковщине, курсом на юг и север.

На Харьковщине прогремели взрывы — что известно - фото 1
Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:17 карта воздушных тревог имеет такой вид.

На Харьковщине прогремели взрывы — что известно - фото 2
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы также раздавались в Киевской области. Там работали силы противовоздушной обороны.

Ранее в полиции показали первые минуты после массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля.

взрыв Харьковская область обстрелы война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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