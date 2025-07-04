На Харьковщине прогремели взрывы — что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: кадр из видео

В пятницу, 4 июля, на Харьковщине прогремели взрывы. Обстрел пришелся на Чугуевскую громаду.

Об этом сообщает "Суспільне Харьков".

Реклама

Читайте также:

Что известно об обстреле Харьковской области

В источнике сообщили, что по меньшей мере 12 взрывов уже прозвучали в Чугуевской общине.

До этого в Воздушных Силах ВСУ писали, что группа вражеских БпЛА на Харьковщине, курсом на юг и север.

Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:17 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы также раздавались в Киевской области. Там работали силы противовоздушной обороны.

Ранее в полиции показали первые минуты после массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля.