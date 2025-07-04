На Харьковщине прогремели взрывы — что известно
Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 23:14
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: кадр из видео
В пятницу, 4 июля, на Харьковщине прогремели взрывы. Обстрел пришелся на Чугуевскую громаду.
Об этом сообщает "Суспільне Харьков".
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В источнике сообщили, что по меньшей мере 12 взрывов уже прозвучали в Чугуевской общине.
До этого в Воздушных Силах ВСУ писали, что группа вражеских БпЛА на Харьковщине, курсом на юг и север.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:17 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, взрывы также раздавались в Киевской области. Там работали силы противовоздушной обороны.
Ранее в полиции показали первые минуты после массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля.
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