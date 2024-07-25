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На Харківщині пролунали вибухи — в ОВА повідомили про постраждалих

25 липня 2024 19:04
Валерія Барановська - редактор
Атака на Харків 25 липня — ворог вдарив між багатоквартирними будинками
Ліквідація ворожої атаки на Харківську область 24 липня. Фото: ДСНС Харківщини
Валерія Барановська - редактор

Російські військові завдали ударів по Харківській області. Внаслідок атаки постраждало троє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 25 липня.

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У четвер, 25 липня, близько 17:25 росіяни обстріляли с. Пристін Куп'янської громади, що на Харківщині. Внаслідок удару між двома багатоквартирними будинками постраждало троє людей.

За даними ОВА, поранення отримали — 69-річна жінка та двоє чоловіків віком 71 та 72 роки. Наразі триває ліквідація наслідків.

На Харківщині пролунали вибухи — в ОВА повідомили про постраждалих - фото 1
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 липня окупанти обстріляли Харків, зокрема касетним "Іскандером". Загалом постраждали 12 людей. 

Ми писали, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало російських військових, які вдарили "Іскандерами" по Харківській та Сумській областях. Вони служать у 112-й ракетній бригаді збройних сил Росії.

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