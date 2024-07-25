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В Харьковской области прогремели взрывы — в ОВА сообщили о пострадавших

25 июля 2024 19:04
Валерия Барановская - редактор
Атака на Харьков 25 июля – враг ударил между многоквартирными домами
Ликвидация вражеской атаки на Харьковскую область 24 июля. Фото: ГСЧС Харьковской области
Валерия Барановская - редактор

Российские военные нанесли удары по Харьковской области. В результате атаки пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 25 июля.

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Вражеская атака на Харьковскую область 25 июля

В четверг, 25 июля, около 17:25 россияне обстреляли с. Пристен Купянской громады на Харьковщине. В результате удара между двумя многоквартирными домами пострадали три человека.

По данным ОВА, ранения получили 69-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 71 и 72 лет. В настоящее время идет ликвидация последствий.

В Харьковской области прогремели взрывы — в ОВА сообщили о пострадавших - фото 1
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 24 июля оккупанты обстреляли Харьков, в частности кассетным "Искандером". В общей сложности пострадали 12 человек.

Мы писали, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины идентифицировало российских военных, ударивших "Искандерами" по Харьковской и Сумской областях. Они служат в 112-й ракетной бригаде вооруженных сил России.

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