На Харківщині уряд виділив кошти для безпечного навчання

Школярі Красноградського району на офлайн-навчанні. Фото: Харківська ОВА

В Україні уряд збільшив витрати на облаштування безпечного навчання у Харківській області на 41,4 мільйона гривень. Це зумовлено необхідністю забезпечити учбовий процес в зв'язку з активізацією бойових дій в області.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За словами нардепа, збільшено обсяг субвенції для Харківської області на 41 мільйон 428, 997 тисяч гривень шляхом здійснення перерозподілу невикористаних коштів зазначеної субвенції.

Уряд також оновив правила надання державних коштів місцевим бюджетам в межах програми "Нова українська школа", передбачивши здійснення оплати послуг надавачам професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам.

Внесено також зміни до порядку надання освітньої субвенції, що дасть змогу використовувати у 2024/2025 навчальному році залишки коштів, які були спрямовані на заклади загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи надається відстрочка педагогу, який працює у двох освітніх закладах.

Також ми повідомляли про те, чи будуть мобілізувати керівників шкільних гуртків.