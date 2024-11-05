В Харьковской области правительство выделило средства для безопасного обучения

Школьники Красноградского района на офлайн-обучении. Фото: Харьковская ОВА

В Украине правительство увеличило расходы на обустройство безопасного обучения в Харьковской области на 41,4 миллиона гривен. Это обусловлено необходимостью обеспечить учебный процесс в связи с активизацией боевых действий в области.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По словам нардепа, увеличен объем субвенции для Харьковской области на 41 миллион 428 997 тысяч гривен путем осуществления перераспределения неиспользованных средств указанной субвенции.

Правительство также обновило правила предоставления государственных средств местным бюджетам в рамках программы "Новая украинская школа", предусмотрев оплату услуг предоставлятелям профессиональной поддержки и помощи педагогическим работникам.

Внесены также изменения в порядок предоставления образовательной субвенции, что позволит использовать в 2024/2025 учебном году остатки средств, направленных на заведения общего среднего образования в 2023/24 учебном году.

Напомним, мы ранее писали о том, предоставляется ли отсрочка педагогу, работающему в двух образовательных учреждениях.

Также мы сообщали о том, будут ли мобилизовать руководителей школьных кружков.