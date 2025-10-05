Росіяни атакували дронами автомобілі на Харківщині — є загиблі та поранена

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харківській області російські окупанти дронами атакували автомобілі. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранено волонтерку.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у неділю, 5 жовтня.

Атака окупантів на авто в Харківській області

Близько 12:00 російський ударний дрон влучив в автомобіль, який їхав трасою у Купʼянському районі. За попередньою інформацією, ворог атакував "Молнією". Внаслідок удару поранення отримала 37 річна волонтерка, яка перебувала за кермом.

Крім того, орієнтовно о 14:00 російський FPV-дрон вдарив по авто в с. Колодязне, що на Купʼянщині. Окупанти вбили двох чоловіків віком 50 та 35 років.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня російські окупанти масовано атакували Україну. Президент Володимир Зеленський прокоментував та розповів про наслідки.

Зокрема, загарбники завдали по Запоріжжю щонайменше десять ударів дронами та КАБами.