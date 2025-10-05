Відео
Головна Харків На Харківщині РФ атакувала авто — є жертви та поранено волонтерку

На Харківщині РФ атакувала авто — є жертви та поранено волонтерку

Дата публікації: 5 жовтня 2025 21:19
Росіяни атакували дронами автомобілі на Харківщині — є загиблі та поранена
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харківській області російські окупанти дронами атакували автомобілі. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранено волонтерку.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у неділю, 5 жовтня.

Читайте також:

Атака окупантів на авто в Харківській області

Близько 12:00 російський ударний дрон влучив в автомобіль, який їхав трасою у Купʼянському районі. За попередньою інформацією, ворог атакував "Молнією". Внаслідок удару поранення отримала 37 річна волонтерка, яка перебувала за кермом.

Крім того, орієнтовно о 14:00 російський FPV-дрон вдарив по авто в с. Колодязне, що на Купʼянщині. Окупанти вбили двох чоловіків віком 50 та 35 років.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня російські окупанти масовано атакували Україну. Президент Володимир Зеленський прокоментував та розповів про наслідки.

Зокрема, загарбники завдали по Запоріжжю щонайменше десять ударів дронами та КАБами.

війна Харківська область обстріли прокуратура окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
