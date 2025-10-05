Россияне атаковали дронами автомобили в Харьковской области — есть погибшие и раненые

Последствия российского обстрела. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харьковской области российские оккупанты дронами атаковали автомобили. В результате обстрела есть погибшие и ранен волонтер.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в воскресенье, 5 октября.

Реклама

Читайте также:

Атака оккупантов на авто в Харьковской области

Около 12:00 российский ударный дрон попал в автомобиль, который ехал по трассе в Купянском районе. По предварительной информации, враг атаковал "Молнией". В результате удара ранения получила 37-летняя волонтерка, которая находилась за рулем.

Кроме того, ориентировочно в 14:00 российский FPV-дрон ударил по авто в с. Колодязное, что на Купянщине. Оккупанты убили двух мужчин в возрасте 50 и 35 лет.

"Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений", — говорится в сообщении.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 5 октября российские оккупанты массированно атаковали Украину. Президент Владимир Зеленский прокомментировал и рассказал о последствиях.

В частности, захватчики нанесли по Запорожью не менее десяти ударов дронами и КАБами.