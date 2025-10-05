Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине РФ атаковала авто — есть жертвы и ранен волонтер

На Харьковщине РФ атаковала авто — есть жертвы и ранен волонтер

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 21:19
Россияне атаковали дронами автомобили в Харьковской области — есть погибшие и раненые
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харьковской области российские оккупанты дронами атаковали автомобили. В результате обстрела есть погибшие и ранен волонтер.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в воскресенье, 5 октября.

Реклама
Читайте также:

Атака оккупантов на авто в Харьковской области

Около 12:00 российский ударный дрон попал в автомобиль, который ехал по трассе в Купянском районе. По предварительной информации, враг атаковал "Молнией". В результате удара ранения получила 37-летняя волонтерка, которая находилась за рулем.

Кроме того, ориентировочно в 14:00 российский FPV-дрон ударил по авто в с. Колодязное, что на Купянщине. Оккупанты убили двух мужчин в возрасте 50 и 35 лет.

"Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений", — говорится в сообщении.

null
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 5 октября российские оккупанты массированно атаковали Украину. Президент Владимир Зеленский прокомментировал и рассказал о последствиях.

В частности, захватчики нанесли по Запорожью не менее десяти ударов дронами и КАБами.

война Харьковская область обстрелы прокуратура оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации