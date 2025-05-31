Росіяни обстріляли Харківщину — загинула жінка

На Харківщині РФ FPV-дроном вдарила по людях, які були на городі
Російські окупанти дронами атакували мирне населення у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, також є постраждалі.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 31 травня.
Росіяни атакували цивільних на Харківщині
У суботу, 31 травня, російські війська обстріляли м. Куп’янськ та с. Вовчанські Хутори.
Відтак, у селі Вовчанські Хутори окупанти завдали удару FPV-дроном по цивільних, які були на городі. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 47-річна жінка та 57-річний чоловік. Медики шпиталізували постраждалих до лікарні.
Водночас у місті Куп’янськ внаслідок ворожого удару загинула 63-річна жінка. Крім того, 65-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.
Раніше ми інформували, що російські загарбники у суботу, 31 травня, обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинули цивільні.
Крім того, ми писали, що у ніч на 31 травня росіяни атакували територію України безпілотниками.
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