Россияне обстреляли Харьковскую область - погибла женщина

На Харьковщине РФ FPV-дроном ударила по людям на огороде
Российские оккупанты дронами атаковали мирное население в Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибла женщина, также есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 31 мая.
Россияне атаковали гражданских на Харьковщине
В субботу, 31 мая, российские войска обстреляли г. Купянск и с. Волчанские Хутора.
Следовательно, в селе Волчанские Хутора оккупанты нанесли удар FPV-дроном по гражданским, которые были на огороде. Ранения различной степени тяжести получили 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.
В то же время в городе Купянск в результате вражеского удара погибла 63-летняя женщина. Кроме того, 65-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.
Ранее мы информировали, что российские захватчики в субботу, 31 мая, обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли гражданские.
Кроме того, мы писали, что в ночь на 31 мая россияне атаковали территорию Украины беспилотниками.
Читайте Новини.LIVE!