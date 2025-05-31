Россияне обстреляли Харьковскую область - погибла женщина

Последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Российские оккупанты дронами атаковали мирное население в Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибла женщина, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 31 мая.

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В субботу, 31 мая, российские войска обстреляли г. Купянск и с. Волчанские Хутора.

Следовательно, в селе Волчанские Хутора оккупанты нанесли удар FPV-дроном по гражданским, которые были на огороде. Ранения различной степени тяжести получили 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.

В то же время в городе Купянск в результате вражеского удара погибла 63-летняя женщина. Кроме того, 65-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали, что российские захватчики в субботу, 31 мая, обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли гражданские.

Кроме того, мы писали, что в ночь на 31 мая россияне атаковали территорию Украины беспилотниками.