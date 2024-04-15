На Харківщині рибалка підірвався на протипіхотній міні

Напис "Обережно міни". Ілюстративне фото: АFР

Сьогодні, 14 квітня, на Харківщині сталася надзвичайна подія, пов'язана з вибухом невідомого вибухонебезпечного предмета під час риболовлі. 64-річний чоловік отримав серйозні поранення під час вибуху протипіхотної міни поблизу села Мартове Чугуївського району.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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За попередніми даними, під час риболовлі чоловік наступив на міну, що призвело до її вибуху. Він був госпіталізований у тяжкому стані з множинними уламковими пораненнями правої ноги.

Подібні випадки є надзвичайно небезпечними і підтверджують необхідність дотримання великої обережності на місцях, де можуть бути невідомі вибухонебезпечні предмети. У разі виявлення підозрілого предмета громадян закликають повідомляти про це в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, на Херсонщині в руках хлопчика вибухнула гільза.

Також в Миколаївській області чоловік на узбережжі лиману не помітив міну та підірвався на ній.