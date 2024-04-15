На Харківщині рибалка підірвався на протипіхотній міні
Сьогодні, 14 квітня, на Харківщині сталася надзвичайна подія, пов'язана з вибухом невідомого вибухонебезпечного предмета під час риболовлі. 64-річний чоловік отримав серйозні поранення під час вибуху протипіхотної міни поблизу села Мартове Чугуївського району.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Травмування на риболовлі
За попередніми даними, під час риболовлі чоловік наступив на міну, що призвело до її вибуху. Він був госпіталізований у тяжкому стані з множинними уламковими пораненнями правої ноги.
Подібні випадки є надзвичайно небезпечними і підтверджують необхідність дотримання великої обережності на місцях, де можуть бути невідомі вибухонебезпечні предмети. У разі виявлення підозрілого предмета громадян закликають повідомляти про це в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
Нагадаємо, на Херсонщині в руках хлопчика вибухнула гільза.
Також в Миколаївській області чоловік на узбережжі лиману не помітив міну та підірвався на ній.
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