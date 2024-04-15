Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині рибалка підірвався на протипіхотній міні arrow

На Харківщині рибалка підірвався на протипіхотній міні

15 квітня 2024 00:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині рибалка підірвався на протипіхотній міні
Напис "Обережно міни". Ілюстративне фото: АFР
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 14 квітня, на Харківщині сталася надзвичайна подія, пов'язана з вибухом невідомого вибухонебезпечного предмета під час риболовлі. 64-річний чоловік отримав серйозні поранення під час вибуху протипіхотної міни поблизу села Мартове Чугуївського району.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Читайте також:

Травмування на риболовлі

За попередніми даними, під час риболовлі чоловік наступив на міну, що призвело до її вибуху. Він був госпіталізований у тяжкому стані з множинними уламковими пораненнями правої ноги.

Подібні випадки є надзвичайно небезпечними і підтверджують необхідність дотримання великої обережності на місцях, де можуть бути невідомі вибухонебезпечні предмети. У разі виявлення підозрілого предмета громадян закликають повідомляти про це в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, на Херсонщині в руках хлопчика вибухнула гільза. 

Також в Миколаївській області чоловік на узбережжі лиману не помітив міну та підірвався на ній.  

ДСНС
вибух
Харківська область
міни
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України