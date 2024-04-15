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В Харьковской области рыбак подорвался на противопехотной мине

15 апреля 2024 00:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области рыбак взорвался на противопехотной мине
Надпись "Осторожно мины". Иллюстративное фото: АFР
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 14 апреля, в Харьковской области произошло чрезвычайное событие, связанное со взрывом неизвестного взрывоопасного предмета во время рыбалки. 64-летний мужчина получил серьезные ранения при взрыве противопехотной мины вблизи села Мартово Чугуевского района.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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По предварительным данным, во время рыбалки мужчина наступил на мину, что привело к ее взрыву. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями правой ноги.

Подобные случаи чрезвычайно опасны и подтверждают необходимость соблюдения большой осторожности на местах, где могут находиться неизвестные взрывоопасные предметы. В случае обнаружения подозрительного предмета граждане призывают сообщать об этом в ГСЧС или Нацполицию по телефонам "101", "102" или "112".

Напомним, в Херсонской области в руках мальчика взорвалась гильза.

Также в Николаевской области мужчина на побережье лимана не заметил мину и взорвался на ней.

ГСЧС
взрыв
Харьковская область
мины
ранение

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