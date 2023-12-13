На Харківщині розкрили "чорних лісорубів", що нарубали дерев на мільйон гривень

Вирубані лісорубами деревами. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

На Харківщині правоохоронці успішно провели обшуки у "чорних лісорубів", які завдали державі збитків майже на 1 млн гривень. При обшуках у зловмисників виявили велику кількість готівки та гранату.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Від початку 2021 року чорні лісоруби активно діяли на території лісгоспу у Чугуївському районі, вивозячи цінні породи дерев за готівкові кошти. Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків та вилучили значні обсяги деревини, грошові кошти (1 млн грн, 67 тис. доларів США, 6 тис. євро), а також бензопилу, автомобілі та спецтехніку.

Слідчі дії під час обшуків. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Слідчі дії під час обшуків. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Слідчі дії під час обшуків. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 1 / 3

Наразі, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в Одесі затримали чоловіка, який займався вирубкою лісу. Таким чином мешканець Балтської ОТГ намагався підготуватися до опалювального сезону.

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