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На Харківщині розкрили "чорних лісорубів", що нарубали дерев на мільйон гривень

13 грудня 2023 16:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині розкрили чорних лісорубів, що нарубали дерев на мільйон гривень
Вирубані лісорубами деревами. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Харківщині правоохоронці успішно провели обшуки у "чорних лісорубів", які завдали державі збитків майже на 1 млн гривень. При обшуках у зловмисників виявили велику кількість готівки та гранату.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи 

Від початку 2021 року чорні лісоруби активно діяли на території лісгоспу у Чугуївському районі, вивозячи цінні породи дерев за готівкові кошти. Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків та вилучили значні обсяги деревини, грошові кошти (1 млн грн, 67 тис. доларів США, 6 тис. євро), а також бензопилу, автомобілі та спецтехніку.

  • Слідчі дії під час обшуків. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Слідчі дії під час обшуків. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Слідчі дії під час обшуків. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Наразі, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в Одесі затримали чоловіка, який займався вирубкою лісу. Таким чином мешканець Балтської ОТГ намагався підготуватися до опалювального сезону. 

Також ми писали про те, що  в Україні працівники Державної екологічної інспекції перед новорічними святами розпочали рейди по ялинковим ринкам. У деяких регіонах виросли штрафи. 

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