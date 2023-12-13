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В Харьковской области раскрыли "черных лесорубов", нарубивших деревьев на миллион гривен

13 декабря 2023 16:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области раскрыли черных лесорубов, нарубивших деревьев на миллион гривен
Вырублены лесорубами деревьями. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковской области правоохранители успешно провели обыски у "черных лесорубов", которые нанесли государству ущерб почти на 1 млн гривен. При обыске у злоумышленников обнаружили большое количество наличных денег и гранату.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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С начала 2021 черные лесорубы активно действовали на территории лесхоза в Чугуевском районе, вывозя ценные породы деревьев за наличные средства. Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков и изъяли значительные объемы древесины, денежные средства (1 млн. грн., 67 тыс. долларов США, 6 тыс. евро), а также бензопилу, автомобили и спецтехнику.

  • Следственные действия при обыске. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Следственные действия при обыске. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Следственные действия при обыске. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Одессе задержан мужчина, который занимался вырубкой леса. Таким образом, житель Балтской ОТГ пытался подготовиться к отопительному сезону.

Также мы писали о том, что в Украине работники Государственной экологической инспекции перед новогодними праздниками начали рейды по елочным рынкам . В некоторых регионах выросли штрафы.

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