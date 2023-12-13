В Харьковской области раскрыли "черных лесорубов", нарубивших деревьев на миллион гривен
В Харьковской области правоохранители успешно провели обыски у "черных лесорубов", которые нанесли государству ущерб почти на 1 млн гривен. При обыске у злоумышленников обнаружили большое количество наличных денег и гранату.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Материалы дела
С начала 2021 черные лесорубы активно действовали на территории лесхоза в Чугуевском районе, вывозя ценные породы деревьев за наличные средства. Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков и изъяли значительные объемы древесины, денежные средства (1 млн. грн., 67 тыс. долларов США, 6 тыс. евро), а также бензопилу, автомобили и спецтехнику.
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Следственные действия при обыске. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Следственные действия при обыске. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Следственные действия при обыске. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Досудебное расследование продолжается.
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