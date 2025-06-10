На Харківщині оголосили евакуацію ще в семи населених пунктах

Засідання Ради оборони Харківщини. Фото: ОВА

У Харкові у вівторок, 10 червня, відбулося чергове засідання Ради оборони області. На ньому ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію мирного населення з семи населених пунктів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Разом із військовими, надзвичайниками, представниками силових структур і очільників районів обговорили актуальні питання безпеки та заходи для посилення обороноздатності регіону, враховуючи безпекову ситуацію", — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, всі відповідні служби працюють у посиленому режимі, реагуючи на загрози цілодобово, а також ліквідовують наслідки атак і допомагають постраждалим.

Засідання Ради оборони Харківщини. Фото: ОВА

Також через посилення обстрілів Куп’янського району було ухвалено рішення про обовʼязкову евакуацію населення з семи населених пунктів Шевченківської громади: Баранівки, Березівки, Новомиколаївки, Сподобівки, Старовірівки, Дуванки та Федорівки.

Засідання Ради оборони Харківщини. Фото: ОВА

Синєгубов зазначив, що за два місяці через обстріли КАБами, РСЗВ та дронами в громаді загинули двоє людей та п'ятеро постраждали, серед яких 16-річний хлопець. Також пошкоджено 87 приватних і 27 багатоквартирних будинків.

Крім того, в ОВА в рамках евакуації планують вивезти в безпечні місця 181 дитину. Там наголосили, що всі мешканці, які виїдуть, отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, нещодавно примусову евакуацію оголосили і в Дніпропетровській області.

А на Сумщині розширили перелік населених пунктів, де оголошено обов'язкову евакуацію.