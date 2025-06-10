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На Харьковщине расширили эвакуацию — какие населенные пункты

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 18:49
На Харьковщине объявили эвакуацию еще в семи населенных пунктах
Заседание Совета обороны Харьковщины. Фото: ОВА

В Харькове во вторник, 10 июня, состоялось очередное заседание Совета обороны области. На нем приняли решение об обязательной эвакуации мирного населения из семи населенных пунктов.

Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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Эвакуация на Харьковщине

"Вместе с военными, чрезвычайниками, представителями силовых структур и руководителями районов обсудили актуальные вопросы безопасности и меры по усилению обороноспособности региона, учитывая ситуацию с безопасностью", — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, все соответствующие службы работают в усиленном режиме, реагируя на угрозы круглосуточно, а также ликвидируют последствия атак и помогают пострадавшим.

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Заседание Совета обороны Харьковщины. Фото: ОВА

Также из-за усиления обстрелов Купянского района было принято решение об обязательной эвакуации населения из семи населенных пунктов Шевченковской громады: Барановки, Березовки, Новониколаевки, Сподобовки, Староверовки, Дуванки и Федоровки.

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Заседание Совета обороны Харьковщины. Фото: ОВА

Синегубов отметил, что за два месяца из-за обстрелов КАБами, РСЗО и дронами в громаде погибли два человека и пятеро пострадали, среди которых 16-летний парень. Также повреждены 87 частных и 27 многоквартирных домов.

Кроме того, в ОВА в рамках эвакуации планируют вывезти в безопасные места 181 ребенка. Там подчеркнули, что все жители, которые выедут, получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи.

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Скриншот поста Синегубова

Напомним, недавно принудительную эвакуацию объявили и в Днепропетровской области.

А на Сумщине расширили перечень населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация.

эвакуация Харьковская область обстрелы Олег Синегубов война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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