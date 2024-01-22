Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині руйнується садиба Григорія Сковороди – пам'ятка архітектури на межі зникнення arrow

На Харківщині руйнується садиба Григорія Сковороди – пам'ятка архітектури на межі зникнення

22 січня 2024 09:06
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Харківщині руйнується садиба Григорія Сковороди – пам'ятка архітектури на межі зникнення
Зруйнована садиба Григорія Скороводи. Фото: Суспільне
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У селі Бабаї на Харківщині знаходиться історична садиба, де колись жив знаменитий український філософ та поет Григорій Сковорода. Нині ця садиба занепадає. Плани з її реставрації, задумані до початку війни, так і не були реалізовані, оскільки зростають ціни на проєкти. Тому фінансові вкладення повинні бути переглянуті.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

Читайте також:

Руйнування історичної пам'ятки архітектури

Місцеві жителі села Бабаї, об'єднавшись у 2020 році у групу "Сковорода Крок", активно працюють над порятунком цієї культурної спадщини. Один із активістів Микита Ткаченко наголошує, що стан будівлі критичний, особливо даху, який майже не виконує своїх функцій і може не витримати ще однієї зими.

Власником будинку є сільська рада, яка до війни вже почала розробляти проєкти зі збереження будівлі.

Зруйнована садиба Григорія Скороводи
Зруйнована садиба Григорія Скороводи. Фото: Суспільне

Заступник директора облдепартаменту культури та туризму Олександр Костін уточнює, що зараз необхідно переглянути бюджет проєктів через зміну економічної ситуації.

"Навіть є рішення суду прокуратура в наших інтересах і суд прийняли позицію, що селищна рада, тергромад зобов'язали відновити цей пам'ятник. Я тут бачу вихід, якщо це буде можливо спільно: кошти громади, кошти обласного бюджету та позабюджетні кошти", — каже він. 

Активіст Микита Ткаченко каже, що їхня група готова розпочати негайні протиаварійні роботи, наприклад, встановити двері та запобігти проникненню води в приміщення. Однак для цього потрібний офіційний дозвіл від обласного департаменту.

"Кладка, цегла у дуже хорошому стані. Вона має дуже автентичний вигляд", — уточнив він.

Зруйнована садиба Григорія Скороводи
Зруйнована садиба Григорія Скороводи. Фото: Суспільне

Своєю чергою, представник обласного департаменту пояснює, що будь-які роботи на пам'ятниках мають проводитися відповідно до затвердженої науково-проєктної документації та після отримання дозволу. Винятки робляться лише для об'єктів, що постраждали від військових дій, і включають такі роботи, як заміна даху або скління, що не потребують серйозного втручання у структуру пам'ятника.

Нагадаємо, що у Києві відреставрують історичні двері однієї із найстаріших аптек міста, розташована на вулиці Богдана Хмельницького, 40. Її збудували у 1893-1894 роках, і належить вона до мережі комунального підприємства "Формація".

Крім того, у Львові планується розпочати реставрацію Собору Святого Юра. На капітальний ремонт території собору було виділено близько 31 млн грн. Для реконструкції двору хочуть купити плити з пісковика за значно завищеними цінами.

пам'ятник архітектури
Харківська область
Григорій Сковорода
особняк
реконструкція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі