На Харківщині руйнується садиба Григорія Сковороди – пам'ятка архітектури на межі зникнення
У селі Бабаї на Харківщині знаходиться історична садиба, де колись жив знаменитий український філософ та поет Григорій Сковорода. Нині ця садиба занепадає. Плани з її реставрації, задумані до початку війни, так і не були реалізовані, оскільки зростають ціни на проєкти. Тому фінансові вкладення повинні бути переглянуті.
Про це повідомляє Суспільне Харків.
Руйнування історичної пам'ятки архітектури
Місцеві жителі села Бабаї, об'єднавшись у 2020 році у групу "Сковорода Крок", активно працюють над порятунком цієї культурної спадщини. Один із активістів Микита Ткаченко наголошує, що стан будівлі критичний, особливо даху, який майже не виконує своїх функцій і може не витримати ще однієї зими.
Власником будинку є сільська рада, яка до війни вже почала розробляти проєкти зі збереження будівлі.
Заступник директора облдепартаменту культури та туризму Олександр Костін уточнює, що зараз необхідно переглянути бюджет проєктів через зміну економічної ситуації.
"Навіть є рішення суду — прокуратура в наших інтересах і суд прийняли позицію, що селищна рада, тергромад зобов'язали відновити цей пам'ятник. Я тут бачу вихід, якщо це буде можливо спільно: кошти громади, кошти обласного бюджету та позабюджетні кошти", — каже він.
Активіст Микита Ткаченко каже, що їхня група готова розпочати негайні протиаварійні роботи, наприклад, встановити двері та запобігти проникненню води в приміщення. Однак для цього потрібний офіційний дозвіл від обласного департаменту.
"Кладка, цегла у дуже хорошому стані. Вона має дуже автентичний вигляд", — уточнив він.
Своєю чергою, представник обласного департаменту пояснює, що будь-які роботи на пам'ятниках мають проводитися відповідно до затвердженої науково-проєктної документації та після отримання дозволу. Винятки робляться лише для об'єктів, що постраждали від військових дій, і включають такі роботи, як заміна даху або скління, що не потребують серйозного втручання у структуру пам'ятника.
Нагадаємо, що у Києві відреставрують історичні двері однієї із найстаріших аптек міста, розташована на вулиці Богдана Хмельницького, 40. Її збудували у 1893-1894 роках, і належить вона до мережі комунального підприємства "Формація".
Крім того, у Львові планується розпочати реставрацію Собору Святого Юра. На капітальний ремонт території собору було виділено близько 31 млн грн. Для реконструкції двору хочуть купити плити з пісковика за значно завищеними цінами.
Читайте Новини.LIVE!