На Харківщині руйнується садиба Григорія Сковороди – пам'ятка архітектури на межі зникнення

Зруйнована садиба Григорія Скороводи. Фото: Суспільне

У селі Бабаї на Харківщині знаходиться історична садиба, де колись жив знаменитий український філософ та поет Григорій Сковорода. Нині ця садиба занепадає. Плани з її реставрації, задумані до початку війни, так і не були реалізовані, оскільки зростають ціни на проєкти. Тому фінансові вкладення повинні бути переглянуті.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

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Місцеві жителі села Бабаї, об'єднавшись у 2020 році у групу "Сковорода Крок", активно працюють над порятунком цієї культурної спадщини. Один із активістів Микита Ткаченко наголошує, що стан будівлі критичний, особливо даху, який майже не виконує своїх функцій і може не витримати ще однієї зими.

Власником будинку є сільська рада, яка до війни вже почала розробляти проєкти зі збереження будівлі.

Зруйнована садиба Григорія Скороводи. Фото: Суспільне

Заступник директора облдепартаменту культури та туризму Олександр Костін уточнює, що зараз необхідно переглянути бюджет проєктів через зміну економічної ситуації.

"Навіть є рішення суду — прокуратура в наших інтересах і суд прийняли позицію, що селищна рада, тергромад зобов'язали відновити цей пам'ятник. Я тут бачу вихід, якщо це буде можливо спільно: кошти громади, кошти обласного бюджету та позабюджетні кошти", — каже він.

Активіст Микита Ткаченко каже, що їхня група готова розпочати негайні протиаварійні роботи, наприклад, встановити двері та запобігти проникненню води в приміщення. Однак для цього потрібний офіційний дозвіл від обласного департаменту.

"Кладка, цегла у дуже хорошому стані. Вона має дуже автентичний вигляд", — уточнив він.

Зруйнована садиба Григорія Скороводи. Фото: Суспільне

Своєю чергою, представник обласного департаменту пояснює, що будь-які роботи на пам'ятниках мають проводитися відповідно до затвердженої науково-проєктної документації та після отримання дозволу. Винятки робляться лише для об'єктів, що постраждали від військових дій, і включають такі роботи, як заміна даху або скління, що не потребують серйозного втручання у структуру пам'ятника.

Нагадаємо, що у Києві відреставрують історичні двері однієї із найстаріших аптек міста, розташована на вулиці Богдана Хмельницького, 40. Її збудували у 1893-1894 роках, і належить вона до мережі комунального підприємства "Формація".

Крім того, у Львові планується розпочати реставрацію Собору Святого Юра. На капітальний ремонт території собору було виділено близько 31 млн грн. Для реконструкції двору хочуть купити плити з пісковика за значно завищеними цінами.