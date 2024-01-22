На Харьковщине разрушается усадьба Григория Сковороды — памятник архитектуры на грани исчезновения

Разрушенная усадьба Григория Скороводы. Фото: Суспільне

В селе Бабаи на Харьковщине, находится историческая усадьба, где когда-то жил знаменитый украинский философ и поет Григорий Сковорода. Сейчас эта усадьба находится в упадке, и планы по ее реставрации, задуманные до начала войны, так и не были реализованы, так как растут цены проекты и и финансовые вложения должны быть пересмотрены.

Об этом сообщает Суспільне Харків.

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Местные жители села Бабаи, объединившись в 2020 году в группу "Сковорода Крок", активно работают над спасением этого культурного наследия. Один из активистов, Никита Ткаченко подчеркивает, что состояние здания критическое, особенно крыши, которая почти не выполняет своих функций и может не выдержать еще одну зиму.

Собственником дома является сельский совет, который до войны уже начал разрабатывать проекты по сохранению здания.

Разрушенная усадьба Григория Скороводы. Фото: Суспільне

Заместитель директора облдепартамента культуры и туризма Александр Костин уточняет, что сейчас необходимо пересмотреть бюджет проектов из-за изменения экономической ситуации.

"Даже есть решение суда — прокуратура в наших интересах и суд приняли позицию, что поселковый совет, тергромад обязали восстановить этот памятник. Я здесь вижу выход, если это будет возможно совместно: средства общины, средства областного бюджета и внебюджетные средства", — говорит он.

Активист Никита Ткаченко говорит, что их группа готова начать немедленные противоаварийные работы, например, установить двери и предотвратить проникновение воды в помещение. Однако для этого требуется официальное разрешение от областного департамента.

"Кладка, кирпич в очень хорошем состоянии. Оно выглядит очень аутентично", — уточнил он.

Разрушенная усадьба Григория Скороводы. Фото: Суспільне

В свою очередь, представитель областного департамента поясняет, что любые работы на памятниках должны проводиться в соответствии с утвержденной научно-проектной документацией и после получения разрешения. Исключения делаются лишь для объектов, пострадавших от военных действий, и включают такие работы, как замена крыши или остекление, не требующие серьезного вмешательства в структуру памятника.

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