На Харківщині сапери ДСНС знищили вибухівку

Момент знешкодження боєприпасу. Фото: ДСНС

На Харківщині сапери виявили та знешкодили ще одну протитранспортну міну. Загалом, від початку війни на деокупованих територіях України знищено понад 460 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє ДСНС.

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На Харківщині знешкодили боєприпас

"На фото — протитранспортна міна, що часто є причиною підриву сільськогосподарської техніки, легкових автомобілів та призводить до травмування цивільного населення. Боєприпас вилучили та знешкодили сапери ДСНС на Харківщині", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додають, що з початку повномасштабної війни сапери знищили понад 460 тисяч вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях.

Боєприпас. Фото: ДСНС

Момент знешкодження боєприпасу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україні вже розмінували понад 2,6 тис. кв. км територій. Водночас Міноборони збільшило чисельність особового складу підрозділів розмінування до майже 5 тис. осіб.

Додамо, протягом 2023 року 18 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнали такими, що не становлять загроз з точки зору мінної безпеки. Це сталося завдяки роботі операторів протимінної діяльності.