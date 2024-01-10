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На Харківщині сапери ДСНС знищили вибухівку

10 січня 2024 14:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині сапери ДСНС знищили вибухівку
Момент знешкодження боєприпасу. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Харківщині сапери виявили та знешкодили ще одну протитранспортну міну. Загалом, від початку війни на деокупованих територіях України знищено понад 460 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє ДСНС

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"На фото — протитранспортна міна, що часто є причиною підриву сільськогосподарської техніки, легкових автомобілів та призводить до травмування цивільного населення. Боєприпас вилучили та знешкодили сапери ДСНС на Харківщині", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додають, що з початку повномасштабної війни сапери знищили понад 460 тисяч вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях. 

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Боєприпас. Фото: ДСНС
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Момент знешкодження боєприпасу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україні вже розмінували понад 2,6 тис. кв. км територій. Водночас Міноборони збільшило чисельність особового складу підрозділів розмінування до майже 5 тис. осіб.

Додамо, протягом 2023 року 18 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнали такими, що не становлять загроз з точки зору мінної безпеки. Це сталося завдяки роботі операторів протимінної діяльності.

 

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