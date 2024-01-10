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В Харьковской области саперы ГСЧС уничтожили взрывчатку

10 января 2024 14:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харьковской области саперы ГСЧС уничтожили взрывчатку
Момент обезвреживания боеприпасов. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харьковской области саперы обнаружили и обезвредили еще одну противотранспортную мину. Всего с начала войны на деоккупированных территориях Украины уничтожено более 460 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"На фото — противотранспортная мина, которая часто является причиной подрыва сельскохозяйственной техники, легковых автомобилей и приводит к травмированию гражданского населения. Боеприпас изъяли и обезвредили саперы ГСЧС в Харьковской области", — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавляют, что с начала полномасштабной войны саперы уничтожили более 460 тысяч взрывоопасных предметов на деоккупированных территориях.

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Боеприпас. Фото: ГСЧС
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Момент обезвреживания боеприпасов. Фото: ГСЧС

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину уже разминировали более 2,6 тыс. кв. км территорий. В то же время Минобороны увеличило численность личного состава подразделений разминирования почти до 5 тыс. человек.

Добавим, в течение 2023 года 18 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины признали не представляющими угроз с точки зрения минной безопасности. Это произошло благодаря работе операторов противоминной деятельности.

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