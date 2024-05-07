На Харківщині сапери провели випробування розмінувальної машини-робота

Сапер біля машини PT-300 D:MINE. Фото: ДСНС

Українські сапери-рятувальники ДСНС у Харківській області випробовують італійську роботизовану машину механізованого розмінування PT-300 D:MINE. Машина під час роботи управляється дистанційно.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Читайте також:

В ДСНС випробували робота-сапера

Український сапер керує машиною. Джерело: ДСНС

Як повідомляється, машину сапери групи механізованого розмінування Міжрегіонального Центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування отримали після успішного проходження навчання. Польовий тест робот проходив на ділянці області, де велися активні бойові дії.

Титановий шнек-гвинт машини PT-300 D:MINE. Джерело: ДСНС

Самі сапери роботою свого залізного "помічника" неабияк задоволені. Як зазначили у ДСНС, найбільшу ефективність робот показав під час очищення полів від касетних боєприпасів, які не здетонували через несправність. А їхній малий розмір ще більше створює їхню небезпеку для людей.

PT-300 D:MINE — що це за техніка

Зазначимо, що PT-300 D:MINE — італійська роботизована машина дистанційного розмінування від компанії FAE Group. Машина оснащується американським дизельним двигуном Caterpillar потужністю до 302 к. с. і здатна працювати на підйомах до 45° та укосах до 35°. Питомий тиск провідного шнек-гвинта комбайного зразка на ґрунт — 0,34 кг/см кв. Також машина має змінне навісне обладнання, яке йде в комплекті до апарата: фрезу, подрібнювач пнів, а також міношукач великого радіуса дії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Україна запустила в серійне виробництво вітчизняний дистанційний комплекс для розмінування Ratel Deminer.

Своєю чергою відставний генерал-майор Збройних сил США Девід Грандж заявив, що на повне розмінування України можуть піти десятки років, а терраформінг верхнього шару ґрунту зробить землю несприятливою для землеробства.