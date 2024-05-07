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В Харьковской области саперы провели испытание машины-работа для разминирования

7 мая 2024 20:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области саперы провели испытание машины-работа для разминирования
Сапер у машины PT-300 D:MINE. Фото: ГСЧС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские саперы-спасатели ГСЧС в Харьковской области испытывают итальянскую роботизированную машину механизированного разминирования PT-300 D:MINE. Машина во время работы управляется дистанционно.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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дснс харьков
Украинский сапер управляет машиной. Источник: ГСЧС

Машину саперы группы механизированного разминирования Межрегионального Центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования получили после успешного прохождения обучения. Полевой тест робот проходил на участке области, где велись активные боевые действия.

разминирование робот
Титановый шнек-винт машины PT-300 D:MINE. Источник: ГСЧС

Сами саперы работой своего железного "помощника" очень довольны. Как отметили в ГСЧС, наибольшую эффективность робот показал при очистке полей от кассетных боеприпасов, которые не сдетонировали из-за неисправности. Их малый размер еще больше создает опасность для людей.

PT-300 D:MINE — что это за техника

Отметим, что PT-300 D:MINE — итальянская роботизированная машина дистанционного разминирования от компании FAE Group. Машина оснащается американским дизельным двигателем Caterpillar мощностью до 302 л.с. и способна работать на подъемах до 45° и откосах до 35°. Удельное давление ведущего шнек-винта комбайного образца на грунт — 0,34 кг/см кв. Также машина имеет сменное навесное оборудование, идущее в комплекте к аппарату: фрезу, измельчитель пней, а также миноискатель большого радиуса действия.

Напомним, ранее мы говорили о том, что Украина запустила в серийное производство отечественный дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer.

В свою очередь отставной генерал-майор Вооруженных сил США Дэвид Грандж заявил, что на полное разминирование Украины могут уйти десятки лет, а терраформинг верхнего слоя почвы сделает землю неблагоприятной для земледелия.

Харьков
ГСЧС
Украина
мины
разминирование
война в Украине

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