На Харківщині СБУ викрила настоятеля храму, який благословляв окупантів

Він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі

СБУ викрила колишнього настоятеля храму УПЦ (МП), який благословляв російських військових під час окупації Харківщини.

Про це повідомляють у Службі безпеки України.

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Матеріали слідства

В період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів.

"За даними контррозвідки СБУ, під час "заходу" він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі. Увесь "процес" наказав своїм поплічникам зафіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах. Таким чином ворог намагався імітувати "підтримку" загарбників з боку місцевих вірян", — розповідають правоохоронці.

Під час звільнення Харківщини зловмисник разом із сім’єю втік на територію рф. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ.

За даними фактами слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ Павлу у вигляді домашнього арешту. Також йому заборонено спілкуватися з вірянами. Йому інкримінують одразу дві статті Кримінального кодексу України: 161 (розпалювання міжрелігійної ворожнечі) та 436 (виправдання збройної агресії рф).

Також ми розповідали, що у Хмельницькому священники Української православної церкви Московського патріархату напали на чоловіка у формі Збройних сил України просто у церкві.