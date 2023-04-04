В Харьковской области СБУ разоблачила настоятеля храма, который благословлял оккупантов
СБУ разоблачила бывшего настоятеля храма УПЦ (МП), благословляющего российских военных во время оккупации Харьковщины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Материалы следствия
В период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей.
"По данным контрразведки СБУ, во время "мероприятия" он благословлял российских кафиров и освящал их колонны военной техники в Купянском районе. Весь "процесс" приказал своим приспешникам зафиксировать на камеру для дальнейшего обнародования на кремлевских медиаресурсах. Таким образом враг пытался имитировать поддержку "захватчиков со стороны местных верующих" , - рассказывают правоохранители.
Во время освобождения Харьковщины злоумышленник вместе с семьей скрылся на территории России. Там он был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.
По данным фактам следователи СБУ возбудили уголовное производство по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, что Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения митрополиту УПЦ Павлу в виде домашнего ареста . Также ему запрещено общаться с верующими. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной розни) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).
Также мы рассказывали, что в Хмельницком священники Украинской православной церкви Московского патриархата напали на мужчину в форме Вооруженных сил Украины прямо в церкви.