В Харьковской области СБУ разоблачила настоятеля храма, который благословлял оккупантов

Он благословлял русских окупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе.

СБУ разоблачила бывшего настоятеля храма УПЦ (МП), благословляющего российских военных во время оккупации Харьковщины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Материалы следствия

В период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей.

"По данным контрразведки СБУ, во время "мероприятия" он благословлял российских кафиров и освящал их колонны военной техники в Купянском районе. Весь "процесс" приказал своим приспешникам зафиксировать на камеру для дальнейшего обнародования на кремлевских медиаресурсах. Таким образом враг пытался имитировать поддержку "захватчиков со стороны местных верующих" , - рассказывают правоохранители.

Во время освобождения Харьковщины злоумышленник вместе с семьей скрылся на территории России. Там он был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

По данным фактам следователи СБУ возбудили уголовное производство по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения митрополиту УПЦ Павлу в виде домашнего ареста . Также ему запрещено общаться с верующими. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной розни) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Также мы рассказывали, что в Хмельницком священники Украинской православной церкви Московского патриархата напали на мужчину в форме Вооруженных сил Украины прямо в церкви.