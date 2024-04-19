На Харківщині шахрай ошукав родичів померлих, обіцяючи забезпечити належне поховання

Клажовище на Харківщині. Фото ілюстративне: Kharkiv Today

У Харківській області викрито шахрая, який ошукав родичів та близьких померлих осіб за нібито поховання на харківському цвинтарі. За свої "послуги" він брав від 500 до 1500 гривень, а потім зникав.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у п'ятницю, 19 квітня.

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Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру 44-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого повторно.

Слідству стало відомо, що у 2022 році підозрюваний розмістив сторінку на інтернет-ресурсі Google Maps під назвою "14 кладовище м. Харків", додавши фотознімки, геолокацію та власний номер телефону для подальшого зв’язку.

В прокуратурі також повідомили, що підозрюваний ніколи не був співробітником цього цвинтаря, проте пропонував "допомогу" за нібито надання послуг у зв’язку із похованням померлих осіб.

Під час спілкування харківʼянин надсилав людям квитанцію на оплату послуг як "аванс" та обговорював подальші дії з виконання послуг з поховання після надходження грошових коштів.

Суми, які просив шахрай, варіювались від 500 до 1500 гривень. Після цього він обривав будь-який зв'язок з клієнтами.

Правоохоронці викрили чоловіка та повідомили йому про підозру. Наразі тривають слідчі дії.



Слідчий вивчає матеріали справи. Фото: Харківська обласна прокуратура

Квитанція за оплату послуг. Фото: Харківська обласна прокуратура

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