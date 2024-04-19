Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині шахрай ошукав родичів померлих, обіцяючи забезпечити належне поховання arrow

На Харківщині шахрай ошукав родичів померлих, обіцяючи забезпечити належне поховання

19 квітня 2024 17:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині шахрай ошукав родичів померлих, обіцяючи забезпечити належне поховання
Клажовище на Харківщині. Фото ілюстративне: Kharkiv Today
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харківській області викрито шахрая, який ошукав родичів та близьких померлих осіб за нібито поховання на харківському цвинтарі. За свої "послуги" він брав від 500 до 1500 гривень, а потім зникав.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у п'ятницю, 19 квітня.

Читайте також:

Шахрай наживався на померлих

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру 44-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого повторно.

Слідству стало відомо, що у 2022 році підозрюваний розмістив сторінку на інтернет-ресурсі Google Maps під назвою "14 кладовище м. Харків", додавши фотознімки, геолокацію та власний  номер телефону для подальшого зв’язку. 

В прокуратурі також повідомили, що підозрюваний ніколи не був співробітником цього цвинтаря, проте пропонував "допомогу" за нібито надання послуг у зв’язку із похованням померлих осіб.

Під час спілкування харківʼянин надсилав людям квитанцію на оплату послуг як "аванс" та обговорював подальші дії з виконання послуг з поховання після надходження грошових коштів.

Суми, які просив шахрай, варіювались від 500 до 1500 гривень. Після цього він обривав будь-який зв'язок з клієнтами. 

Правоохоронці викрили чоловіка та повідомили йому про підозру. Наразі тривають слідчі дії.
 

похорон
Слідчий вивчає матеріали справи. Фото: Харківська обласна прокуратура
квитанція
Квитанція за оплату послуг. Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше ми розповідали, що поліцейські затримали молоду жительку Одеської області, яка розміщувала в Інтернеті фейкові оголошення про продаж кошенят та цуценят. Зловмисниці вдалось ошукати більше 20 громадян на понад 55 тисяч гривень.

У Львові судитимуть директора будівельної компанії, який заволодів грошима клієнтів у сумі майже 23 мільйони гривень. При цьому забудовник не виконав своїх обов'язків перед клієнтами і будинок так і не побудував.

Харків
Україна
шахрайство
цвинтар
прокуратура

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість