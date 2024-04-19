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На Харьковщине мошенник обманул родственников умерших, обещая обеспечить надлежащее захоронение

19 апреля 2024 17:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Харьковщине мошенник обманул родственников умерших, обещая обеспечить надлежащее захоронение
Кладбище на Харьковщине. Фото иллюстративное: Kharkiv Today
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской области разоблачен мошенник, который обманул родственников и близких умерших за якобы захоронение на харьковском кладбище. За свои "услуги" он брал от 500 до 1500 гривен, а затем исчезал.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в пятницу, 19 апреля.

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Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении 44-летнему мужчине по факту мошенничества, совершенного повторно.

Следствие стало известно, что в 2022 году подозреваемый разместил страницу на интернет-ресурсе Google Maps под названием "14 кладбище г. Харьков", добавив фотографии, геолокацию и собственный номер телефона для дальнейшей связи.

В прокуратуре также сообщили, что подозреваемый никогда не был сотрудником этого кладбища, однако предлагал "помощь" якобы за предоставление услуг в связи с погребением умерших лиц.

Во время общения харьковчанин присылал людям квитанцию на оплату услуг как "аванс" и обсуждал дальнейшие действия по выполнению услуг по захоронению после поступления денежных средств.

Суммы, которые просил мошенник, варьировались от 500 до 1500 гривен. После этого он обрывал всякую связь с клиентами.

Правоохранители разоблачили мужчину и сообщили ему о подозрении. В настоящее время продолжаются следственные действия.

похорон
Следователь изучает материалы дела. Фото: Харьковская областная прокуратура
квитанция
Квитанция по оплате услуг. Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее мы рассказывали, что полицейские задержали молодую жительницу Одесской области, которая размещала в Интернете фейковые объявления о продаже котят и щенков. Злоумышленницы удалось обмануть более 20 граждан более чем на 55 тысяч гривен.

Во Львове будут судить директора строительной компании, завладевшего деньгами клиентов в сумме почти 23 миллиона гривен. При этом застройщик не выполнил свои обязанности перед клиентами и дом так и не построил.

Харьков
Украина
мошенничество
кладбище
прокуратура

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