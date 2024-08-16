Ситуація на Харківщині — шахраї вимагають гроші нібито для ЗСУ

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

На Харківщині шахраї розсилають фейкові повідомлення від імені очільника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. Вони закликають мешканців області жертвувати кошти на Збройні сили України, які потім незаконно привласнюють.

Про це попередили у Чугуєвській районній державній адміністрації у п'ятницю, 16 серпня.

Читайте також:

Попередження про шахраїв. Фото: скриншот

На Харківщині діють шахраї

Шахраї розсилають листи від імені начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Вони звертаються з проханням про фінансову допомогу для українських захисників.

"Це спроби зловмисників маніпулювати темою підтримки наших воїнів", — зазначили у Чугуєвській РДА.

Повідомляється, що останнім часом шахраї почали використовувати підроблені електронні пошти, фейкові номери телефонів та інші засоби обману.

"Будьте надзвичайно уважні та ретельно перевіряйте інформацію, щоб не потрапити на маніпуляції шахраїв", — попередила місцева влада.

Усім, хто отримав подібне повідомлення, радять негайно звернутися до поліції.

Фейкові контакти Синєгубова. Фото: скриншот

Лист, який розсилали шахраї. Фото: скриншот

Шахраї намагаються надурити людей. Фото: скриншот