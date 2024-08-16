Ситуация в Харьковской области — мошенники требуют деньги якобы для ВСУ

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

В Харьковской области мошенники рассылают фейковые сообщения от имени главы областной военной администрации Олега Синегубова. Они призывают жителей области жертвовать средства на Вооруженные силы Украины, которые затем незаконно присваиваются.

Об этом было предупреждено в Чугуевской районной государственной администрации в пятницу, 16 августа.

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Предупреждение о мошенниках. Фото: скриншот

В Харьковской области действуют мошенники

Мошенники рассылают письма от имени начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова. Они обращаются с просьбой о финансовой помощи для украинских защитников.

"Это попытки злоумышленников манипулировать темой поддержки наших воинов", — отметили в Чугуевской РГА.

Сообщается, что в последнее время мошенники стали использовать поддельные электронные почты, фейковые телефонные номера и другие средства обмана.

"Будьте чрезвычайно внимательны и тщательно проверяйте информацию, чтобы не попасть на манипуляции мошенников", — предупредили местные власти.

Всем получившим подобное сообщение советуют немедленно обратиться в полицию.

Фейковые контакты Синегубова. Фото: скриншот

Письмо, которое рассылали мошенники. Фото: скриншот

Мошенники пытаются обмануть людей. Фото: скриншот