Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области мошенники используют имя Синегубова для фейковых сборов средств — что известно arrow

В Харьковской области мошенники используют имя Синегубова для фейковых сборов средств — что известно

16 августа 2024 18:07
Дмитрий Галушка - Редактор
Ситуация в Харьковской области — мошенники требуют деньги якобы для ВСУ
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА
Дмитрий Галушка - Редактор

В Харьковской области мошенники рассылают фейковые сообщения от имени главы областной военной администрации Олега Синегубова. Они призывают жителей области жертвовать средства на Вооруженные силы Украины, которые затем незаконно присваиваются.

Об этом было предупреждено в Чугуевской районной государственной администрации в пятницу, 16 августа.

Читайте также:
мошенники
Предупреждение о мошенниках. Фото: скриншот

В Харьковской области действуют мошенники

Мошенники рассылают письма от имени начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова. Они обращаются с просьбой о финансовой помощи для украинских защитников.

"Это попытки злоумышленников манипулировать темой поддержки наших воинов", — отметили в Чугуевской РГА.

Сообщается, что в последнее время мошенники стали использовать поддельные электронные почты, фейковые телефонные номера и другие средства обмана.

"Будьте чрезвычайно внимательны и тщательно проверяйте информацию, чтобы не попасть на манипуляции мошенников", — предупредили местные власти.

Всем получившим подобное сообщение советуют немедленно обратиться в полицию.

мошенники на Харьковщине
Фейковые контакты Синегубова. Фото: скриншот
мошенники обманывают украинцев
Письмо, которое рассылали мошенники. Фото: скриншот
мошенники
Мошенники пытаются обмануть людей. Фото: скриншот
харьковская ова
Фейковое письмо якобы от имени Олега Синегубова. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

война ВСУ деньги Украина мошенничество Харьковская ОГА Олег Синегубов война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:50 Россияне жалуются на уничтожение ВСУ стратегически важного моста

18:48 Правительство разрешило бронировать, еще одну категорию работников — о ком идет речь

18:47 Мобилизация ограниченно пригодных — могут ли забрать в ВСУ без повторной ВВК

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

18:40 Во Львовской области предприятие сбрасывает вредные отходы в реку — прокуратура начала расследование

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

18:30 Маркетплейсы, сервисы такси и аренды жилья будут отчитываться о доходах пользователей

18:26 СОЧ без оружия — что ждет беглого солдата

18:13 Аллея звезд в Одессе пополнится новыми именами

18:12 Американский журналист показал, как выглядит граница Украины и Курской области России

18:08 Под Мирноградом идут бои, а заграждения за 32 млн гривен должны доставить только до конца года

18:50 Россияне жалуются на уничтожение ВСУ стратегически важного моста

18:48 Правительство разрешило бронировать, еще одну категорию работников — о ком идет речь

18:47 Мобилизация ограниченно пригодных — могут ли забрать в ВСУ без повторной ВВК

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

18:40 Во Львовской области предприятие сбрасывает вредные отходы в реку — прокуратура начала расследование

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

18:30 Маркетплейсы, сервисы такси и аренды жилья будут отчитываться о доходах пользователей

18:26 СОЧ без оружия — что ждет беглого солдата

18:13 Аллея звезд в Одессе пополнится новыми именами

18:12 Американский журналист показал, как выглядит граница Украины и Курской области России

18:08 Под Мирноградом идут бои, а заграждения за 32 млн гривен должны доставить только до конца года

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту