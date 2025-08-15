На Харківщині скоротили комендантську годину з 17 серпня

Засідання Ради оборони Харківської області. Фото: Олег Сінєгубов

На Харківщині ухвалили рішення скоротити тривалість комендантської години — тепер вона діятиме з опівночі до п’ятої ранку. Зміни почнуть діяти в ніч із 16 на 17 серпня, проте в окремих громадах із підвищеними ризиками збережуть старі обмеження.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 15 серпня.

Реклама

Читайте також:

На Харківщині скорочують комендантську годину

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області після звернень місцевих підприємців.

Допис Синегубова у Facebook. Фото: скриншот

"На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили низку важливих рішень у сфері безпеки. Зменшуємо тривалість комендантської години на Харківщині. Тепер вона триватиме з 00.00 до 5.00. Зміни запроваджуємо з 00.00 17 серпня (ніч із суботи на неділю). Таке рішення погодили у відповідь на звернення наших представників бізнесу. Ми розуміємо потреби економіки. Наразі, завдяки Збройним силам України, безпекова ситуація дозволяє зробити цей крок", — зазначив Синєгубов.

Водночас, як наголосив очільник ОВА, новий режим не поширюється на громади, де місцевою владою запроваджено власну посилену комендантську годину.

"Також ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми із села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району у зв'язку із безпековою ситуацією. На сьогодні там залишається 2 родини і загалом 5 дітей віком від 5 до 12 років. Усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в безпечніше місце", — додав він.

Щодо найближчих державних свят, у регіоні додаткові обмеження не запроваджуватимуть. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, а жителів закликають уникати великих скупчень людей і реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Чернівцях діє нова заборона на рух транспорту, якщо рівень шуму його вихлопної системи перевищує допустимі норми. Крім того, обмежено використання мотокіс та бензопил у нічний час — з 22:00 до 8:00, а також під час оголошення повітряної тривоги.

Раніше ми також інформували, що в Одеській та Миколаївській областях великовантажний транспорт отримає дозвіл на пересування дорогами навіть у період комендантської години.