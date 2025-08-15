На Харківщині скоротили комендантську годину з 17 серпня

На Харківщині скоротили комендантську годину — що відомо
На Харківщині ухвалили рішення скоротити тривалість комендантської години — тепер вона діятиме з опівночі до п’ятої ранку. Зміни почнуть діяти в ніч із 16 на 17 серпня, проте в окремих громадах із підвищеними ризиками збережуть старі обмеження.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 15 серпня.
На Харківщині скорочують комендантську годину
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області після звернень місцевих підприємців.
"На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили низку важливих рішень у сфері безпеки. Зменшуємо тривалість комендантської години на Харківщині. Тепер вона триватиме з 00.00 до 5.00. Зміни запроваджуємо з 00.00 17 серпня (ніч із суботи на неділю). Таке рішення погодили у відповідь на звернення наших представників бізнесу. Ми розуміємо потреби економіки. Наразі, завдяки Збройним силам України, безпекова ситуація дозволяє зробити цей крок", — зазначив Синєгубов.
Водночас, як наголосив очільник ОВА, новий режим не поширюється на громади, де місцевою владою запроваджено власну посилену комендантську годину.
"Також ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми із села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району у зв'язку із безпековою ситуацією. На сьогодні там залишається 2 родини і загалом 5 дітей віком від 5 до 12 років. Усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в безпечніше місце", — додав він.
Щодо найближчих державних свят, у регіоні додаткові обмеження не запроваджуватимуть. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, а жителів закликають уникати великих скупчень людей і реагувати на сигнали повітряної тривоги.
