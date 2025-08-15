На Харьковщине сократили комендантский час с 17 августа

Заседание Совета обороны Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

На Харьковщине приняли решение сократить продолжительность комендантского часа — теперь он будет действовать с полуночи до пяти утра. Изменения начнут действовать в ночь с 16 на 17 августа, однако в отдельных громадах с повышенными рисками сохранят старые ограничения.

Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов 15 августа

Реклама

Читайте также:

На Харьковщине сокращают комендантский час

Соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны области после обращений местных предпринимателей.

Сообщение Синегубова в Facebook. Фото: скриншот

"На заседании Совета обороны Харьковской области приняли ряд важных решений в сфере безопасности. Уменьшаем продолжительность комендантского часа на Харьковщине. Теперь он будет длиться с 00.00 до 5.00. Изменения вводим с 00.00 17 августа (ночь с субботы на воскресенье). Такое решение согласовали в ответ на обращение наших представителей бизнеса. Мы понимаем потребности экономики. Сейчас, благодаря Вооруженным силам Украины, ситуация с безопасностью позволяет сделать этот шаг", — отметил Синегубов.

В то же время, как отметил глава ОВА, новый режим не распространяется на громады, где местными властями введен собственный усиленный комендантский час.

"Также приняли решение об эвакуации принудительно семей с детьми из села Одноробовка Золочевской громады Богодуховского района в связи с ситуацией с безопасностью. На сегодня там остается 2 семьи и всего 5 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Все они получат необходимую помощь для переезда в более безопасное место", — добавил он.

Что касается ближайших государственных праздников, в регионе дополнительные ограничения вводить не будут. Правоохранители будут работать в усиленном режиме, а жителей призывают избегать больших скоплений людей и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что в Черновцах действует новый запрет на движение транспорта, если уровень шума его выхлопной системы превышает допустимые нормы. Кроме того, ограничено использование мотокос и бензопил в ночное время — с 22:00 до 8:00, а также во время объявления воздушной тревоги.

Ранее мы также информировали, что в Одесской и Николаевской областях большегрузный транспорт получит разрешение на передвижение по дорогам даже в период комендантского часа.