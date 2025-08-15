На Харьковщине сократили комендантский час с 17 августа

На Харьковщине сократили комендантский час — что известно
На Харьковщине приняли решение сократить продолжительность комендантского часа — теперь он будет действовать с полуночи до пяти утра. Изменения начнут действовать в ночь с 16 на 17 августа, однако в отдельных громадах с повышенными рисками сохранят старые ограничения.
Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов 15 августа
На Харьковщине сокращают комендантский час
Соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны области после обращений местных предпринимателей.
"На заседании Совета обороны Харьковской области приняли ряд важных решений в сфере безопасности. Уменьшаем продолжительность комендантского часа на Харьковщине. Теперь он будет длиться с 00.00 до 5.00. Изменения вводим с 00.00 17 августа (ночь с субботы на воскресенье). Такое решение согласовали в ответ на обращение наших представителей бизнеса. Мы понимаем потребности экономики. Сейчас, благодаря Вооруженным силам Украины, ситуация с безопасностью позволяет сделать этот шаг", — отметил Синегубов.
В то же время, как отметил глава ОВА, новый режим не распространяется на громады, где местными властями введен собственный усиленный комендантский час.
"Также приняли решение об эвакуации принудительно семей с детьми из села Одноробовка Золочевской громады Богодуховского района в связи с ситуацией с безопасностью. На сегодня там остается 2 семьи и всего 5 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Все они получат необходимую помощь для переезда в более безопасное место", — добавил он.
Что касается ближайших государственных праздников, в регионе дополнительные ограничения вводить не будут. Правоохранители будут работать в усиленном режиме, а жителей призывают избегать больших скоплений людей и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
