Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине сократили комендантский час — что известно

На Харьковщине сократили комендантский час — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 13:37
На Харьковщине сократили комендантский час с 17 августа
Заседание Совета обороны Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

На Харьковщине приняли решение сократить продолжительность комендантского часа — теперь он будет действовать с полуночи до пяти утра. Изменения начнут действовать в ночь с 16 на 17 августа, однако в отдельных громадах с повышенными рисками сохранят старые ограничения.

Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов 15 августа

Реклама
Читайте также:

На Харьковщине сокращают комендантский час

Соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны области после обращений местных предпринимателей.

На Харківщині скоротили комендантську годину — що відомо - фото 1
Сообщение Синегубова в Facebook. Фото: скриншот

"На заседании Совета обороны Харьковской области приняли ряд важных решений в сфере безопасности. Уменьшаем продолжительность комендантского часа на Харьковщине. Теперь он будет длиться с 00.00 до 5.00. Изменения вводим с 00.00 17 августа (ночь с субботы на воскресенье). Такое решение согласовали в ответ на обращение наших представителей бизнеса. Мы понимаем потребности экономики. Сейчас, благодаря Вооруженным силам Украины, ситуация с безопасностью позволяет сделать этот шаг", — отметил Синегубов.

В то же время, как отметил глава ОВА, новый режим не распространяется на громады, где местными властями введен собственный усиленный комендантский час.

"Также приняли решение об эвакуации принудительно семей с детьми из села Одноробовка Золочевской громады Богодуховского района в связи с ситуацией с безопасностью. На сегодня там остается 2 семьи и всего 5 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Все они получат необходимую помощь для переезда в более безопасное место", — добавил он.

Что касается ближайших государственных праздников, в регионе дополнительные ограничения вводить не будут. Правоохранители будут работать в усиленном режиме, а жителей призывают избегать больших скоплений людей и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что в Черновцах действует новый запрет на движение транспорта, если уровень шума его выхлопной системы превышает допустимые нормы. Кроме того, ограничено использование мотокос и бензопил в ночное время — с 22:00 до 8:00, а также во время объявления воздушной тревоги.

Ранее мы также информировали, что в Одесской и Николаевской областях большегрузный транспорт получит разрешение на передвижение по дорогам даже в период комендантского часа.

Харьков комендантский час Харьковская область Харьковская ОГА Олег Синегубов
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации