На Харківщині викрили шахрайський call-центр — зловмисники привласнили 700 тис. грн

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: Нацполіція

У Харківській області спільники-вʼязні організували шахрайський call-центр. Вони привласнили майже 700 тисяч гривень, видаючи себе за працівників банків.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у четвер, 8 травня.

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Шахрайський call-центр

"Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та кіберполіцейські Харківщини під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора встановили зловмисників, які представляючись банківськими працівниками, телефонували українцям і повідомляли про нібито сумнівні операції з їх рахунками", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: Нацполіція

Зловмисники переконували громадян через мобільний застосунок переказати гроші з власної банківської картки на фіктивний віртуальний рахунок, нібито створений спеціально для безпеки їхніх коштів.

Оперативники кіберполіції виявили рахунки, оформлені на підставних осіб, які зловмисники використовували для маскування своєї діяльності та отримання коштів.

Правоохоронці провели обшуки у виправних установах на території декількох регіонів країни, а також за місцем проживання спільників злочинної організації.

Обшуки у фігурантів. Фото: Нацполіція

Обшуки у фігурантів. Фото: Нацполіція

Загалом вдалося встановили 25 потерпілих від злочинної діяльності фігурантів, а сума збитків — майже 700 тисяч гривень.

У Нацполіції розповіли, що 16 зловмисникам, серед яких двоє так званих "авторитетів злочинного середовища" та один "смотрящий", оголосили підозри:

встановлення або поширення злочинного впливу в установах виконання покарань;

участь у злочинній організації;

шахрайство;

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

"Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду для розгляду справи по суті. Обвинуваченим загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна", — додали в Нацполіції.

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який, представляючись власником фінансової компанії, шахрайським шляхом виманював у громадян кошти.

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