На Харьковщине разоблачили мошеннический call-центр — злоумышленники присвоили 700 тыс. грн

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: Нацполиция

В Харьковской области сообщники-заключенные организовали мошеннический call-центр. Они присвоили почти 700 тысяч гривен, выдавая себя за сотрудников банков.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в четверг, 8 мая.

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Мошеннический call-центр

"Следователи Главного следственного управления Нацполиции и киберполицейские Харьковщины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора установили злоумышленников, которые представляясь банковскими работниками, звонили украинцам и сообщали о якобы сомнительных операциях с их счетами", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: Нацполиция

Злоумышленники убеждали граждан через мобильное приложение перевести деньги с собственной банковской карты на фиктивный виртуальный счет, якобы созданный специально для безопасности их средств.

Оперативники киберполиции обнаружили счета, оформленные на подставных лиц, которые злоумышленники использовали для маскировки своей деятельности и получения средств.

Правоохранители провели обыски в исправительных учреждениях на территории нескольких регионов страны, а также по месту жительства сообщников преступной организации.

Обыски у фигурантов. Фото: Нацполиция

Обыски у фигурантов. Фото: Нацполиция

В целом удалось установить 25 пострадавших от преступной деятельности фигурантов, а сумма ущерба — почти 700 тысяч гривен.

В Нацполиции рассказали, что 16 злоумышленникам, среди которых двое так называемых "авторитетов преступной среды" и один "смотрящий", объявили подозрения:

установление или распространение преступного влияния в учреждениях исполнения наказаний;

участие в преступной организации;

мошенничество;

легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

"Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Обвиняемым грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества", — добавили в Нацполиции.

Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который, представляясь владельцем финансовой компании, мошенническим путем выманивал у граждан средства.

Ранее во Львовской области женщина подделала медицинские справки о состоянии здоровья своих детей, чтобы незаконно получить компенсацию по программе "муниципальная няня".